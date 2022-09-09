　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版豬仔！詐團「假借貸真囚禁」屏警攻堅救3人　主嫌只有22歲

▲東港警分局查獲魏男等人組成詐騙集團 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼東港警分局查獲魏男等人組成詐騙集團 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

魏姓男子等人組成詐騙集團，從今年6月起，以刊登借款廣告之方式，誘騙被害人上門，再以囚禁人球之方式以專人看管被害人並控制被害人行動，再以他們的帳戶做為詐騙用途提領欺騙所得，東港警分局接獲線報後隨即組成專案小組，並報請屏東地檢署指揮偵辦，成功救出3名被害人，逮獲魏男等4人，訊後依法送辦。

▲東港警分局查獲魏男等人組成詐騙集團 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局查獲魏男等人組成詐騙集團 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

國人被當豬仔被騙柬埔寨詐騙集團事件尚未落幕，國內詐騙集團又出現新型詐騙手法，利用刊登借款廣告之方式，誘騙被害人上門囚禁控制方式，從事提款及以其帳戶做為詐騙戶頭的不法情事。

▲東港警分局查獲魏男等人組成詐騙集團 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警方指出，以往詐團以高薪誘人當作車手，但擔心被黑吃黑，最近轉採控制人頭提領；魏嫌為首的詐騙集團，今年6月起刊登借款廣告誘騙被害人上門，接著囚禁人球，專人看管並限制人身自由，除利用他們帳戶做為詐騙帳戶外，還押著他們去提領詐騙款項。離譜的是，魏姓主嫌竟然只有22歲。

東港警方接獲線報組成專案小組，報請屏東地檢署儉察官指揮偵辦，分析相關資料鎖定嫌犯藏身及囚禁被害人處所，持搜索票攻堅，8月30日在東港鎮一舉查獲魏嫌等3男1女共4名嫌犯，並救出2男1人共3位被害人。

警方調查，由於被害人需錢孔急，雖看到高於常理的借貸廣告仍鋌而走險上門，遭逼迫申請銀行帳戶後控制行動，領錢時才能出門，平常全被困在房間內，宛如軟禁。

東港分局分局長張世儒提醒，詐騙手法眾多，民眾如遇可疑情事，務必撥打「165」反詐騙諮詢專線，或「110」報案專線諮詢，以免遭詐。東港警方會持續清查似類案件，與轄內旅宿業共同建構安全網絡，保護百姓身家安全。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
鳳梨送女友iPhone 14對話閃炸！歐菈樂回3句話…他無語
來不及見女王最後一面！哈利王子神情憔悴　梅根未同行
英女王穿搭成追憶！同牌手袋收藏200個、雨傘也要配色
「梅花」恐增強中颱！最近台時間曝　不排除海警
英女王活96年只住院5次！　「1年內2大打擊」壓垮她
「眼睛業障重」海濤法師被逼棄10億身家　弘法集團回應了
不二坊蛋黃酥「開放門市購買」！　排隊人龍一望無盡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鐵馬上騎樓「不爽只查我」　嗆警「你是Ｘ小」還推人...當場上銬

熱血貿易商化身救護男神　深入災難現場搶命...睡覺也夢到救援

背心妙齡女開窗尋友遭玻璃割腕　血噴賤地...員警奇招幫止血

台版豬仔！詐團「假借貸真囚禁」屏警攻堅救3人　主嫌只有22歲

快訊／台南歸仁民宅火警　濃煙狂竄...屋主受困消防人員破門救出

軍醫院爆女護被偷拍！醫師的密錄器出現在更衣室　結局神展開

北市救護車深夜翻覆　鳴笛遭小黃撞上「關鍵5秒」畫面曝光

快訊／北市「救護車翻覆」2人受困　小黃碰撞車頭全毀

拐賣88豬仔撈1470萬　《角頭》臨演李振豪70萬交保「高院發回更裁」

快訊／國道三號南下355公里處小客車翻車　1女受傷送醫

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

iPhone 14 Pro亮相！　多年瀏海螢幕終於消失

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

鐵馬上騎樓「不爽只查我」　嗆警「你是Ｘ小」還推人...當場上銬

熱血貿易商化身救護男神　深入災難現場搶命...睡覺也夢到救援

背心妙齡女開窗尋友遭玻璃割腕　血噴賤地...員警奇招幫止血

台版豬仔！詐團「假借貸真囚禁」屏警攻堅救3人　主嫌只有22歲

快訊／台南歸仁民宅火警　濃煙狂竄...屋主受困消防人員破門救出

軍醫院爆女護被偷拍！醫師的密錄器出現在更衣室　結局神展開

北市救護車深夜翻覆　鳴笛遭小黃撞上「關鍵5秒」畫面曝光

快訊／北市「救護車翻覆」2人受困　小黃碰撞車頭全毀

拐賣88豬仔撈1470萬　《角頭》臨演李振豪70萬交保「高院發回更裁」

快訊／國道三號南下355公里處小客車翻車　1女受傷送醫

象魔力轉戰韓職首敗　韓媒：「勝率百分百」被打破　

600無人機！金門「星光節」恐龍璀璨升空　表演僅6分鐘民眾嫌短

鐵馬上騎樓「不爽只查我」　嗆警「你是Ｘ小」還推人...當場上銬

北韓推動核武立法！金正恩承諾絕不拋棄核武：美國目的是讓我們滅亡

熱血貿易商化身救護男神　深入災難現場搶命...睡覺也夢到救援

少子化海嘯！全台國小生年減2萬人　教育部「四大策略」因應

離島打敗少子化！國小生數逆勢成長　「縣民福利＋家庭支持」成誘因

背心妙齡女開窗尋友遭玻璃割腕　血噴賤地...員警奇招幫止血

獨／全台近9成縣市國小生總數大衰退　這3縣市逆勢↑逾3成

聞烤肉香會致癌！營養師認證「3烤法不傷身」　烤焦食物別吃了

14歲少年持玩具槍搶銀樓！　闖櫃台反被抓...警3分鐘逮人

社會熱門新聞

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

撞死人爆乳妹變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

快訊／新北燒烤店「瓦斯爐爆炸」燈管震碎　4人受傷送醫

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

救護車深夜鳴笛　遭小黃撞上翻覆

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

醫師密錄器藏更衣室　護理師洗完澡全被錄

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

曹瑞傑叔撫遺體「從溫暖到冰冷」淚喊：下輩子當我兒

北上打拼…少年騎車撞破頭魂斷三峽

《角頭》臨演李振豪70萬交保　高院發回更裁

行車爆槍擊他換車牌逃2天　摩鐵逮人「起獲上膛手槍」

即/北市行車糾紛變槍擊　槍手淡水落網

新北改槍集團被抄　水準之高連特警也嚇到

更多熱門

相關新聞

《角頭》臨演李振豪70萬交保　高院發回更裁

《角頭》臨演李振豪70萬交保　高院發回更裁

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，與金主黃炫逢等人涉勾結人蛇集團成員林晉宇等人，誘騙88名台灣人到柬埔寨，將每人以1萬7千元到1萬8千元美金當成「豬仔」賣給當地詐騙集團工作，僅22人獲救。台北地檢署日前起訴李男等9嫌，台北地院諭知李男等6名在押被告均交保，檢方提起抗告，高院今晚將李男與黃男等4嫌發回北院更裁，另2嫌維持交保確定。

即／高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車

即／高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車

假借台電裝假電表詐騙上百萬元

假借台電裝假電表詐騙上百萬元

黑幫勢力染指原鄉　屏東檢警逮9人送辦

黑幫勢力染指原鄉　屏東檢警逮9人送辦

小編「笑死」文酸楊丞琳惹議　內政部改圖卡：各方詮釋非發想本意

小編「笑死」文酸楊丞琳惹議　內政部改圖卡：各方詮釋非發想本意

關鍵字：

屏東東港警察詐騙囚禁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

女王駕崩會發生什麼事？

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

英國女王過世　享耆壽96歲

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

女王7個月前鬆口：卡蜜拉當王后

英女王過世　白金漢宮外出現雙彩虹

女王最後亮相「手背有大片瘀青」

更多

最夯影音

更多
iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面