台版豬仔！詐團「假借貸真囚禁」屏警攻堅救3人　主嫌只有22歲

▲▼東港警分局查獲魏男等人組成詐騙集團 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

魏姓男子等人組成詐騙集團，從今年6月起，以刊登借款廣告之方式，誘騙被害人上門，再以囚禁人球之方式以專人看管被害人並控制被害人行動，再以他們的帳戶做為詐騙用途提領欺騙所得，東港警分局接獲線報後隨即組成專案小組，並報請屏東地檢署指揮偵辦，成功救出3名被害人，逮獲魏男等4人，訊後依法送辦。

國人被當豬仔被騙柬埔寨詐騙集團事件尚未落幕，國內詐騙集團又出現新型詐騙手法，利用刊登借款廣告之方式，誘騙被害人上門囚禁控制方式，從事提款及以其帳戶做為詐騙戶頭的不法情事。

東港警方指出，以往詐團以高薪誘人當作車手，但擔心被黑吃黑，最近轉採控制人頭提領；魏嫌為首的詐騙集團，今年6月起刊登借款廣告誘騙被害人上門，接著囚禁人球，專人看管並限制人身自由，除利用他們帳戶做為詐騙帳戶外，還押著他們去提領詐騙款項。離譜的是，魏姓主嫌竟然只有22歲。

東港警方接獲線報組成專案小組，報請屏東地檢署儉察官指揮偵辦，分析相關資料鎖定嫌犯藏身及囚禁被害人處所，持搜索票攻堅，8月30日在東港鎮一舉查獲魏嫌等3男1女共4名嫌犯，並救出2男1人共3位被害人。

警方調查，由於被害人需錢孔急，雖看到高於常理的借貸廣告仍鋌而走險上門，遭逼迫申請銀行帳戶後控制行動，領錢時才能出門，平常全被困在房間內，宛如軟禁。

東港分局分局長張世儒提醒，詐騙手法眾多，民眾如遇可疑情事，務必撥打「165」反詐騙諮詢專線，或「110」報案專線諮詢，以免遭詐。東港警方會持續清查似類案件，與轄內旅宿業共同建構安全網絡，保護百姓身家安全。