竊盜通緝犯墓仔埔也敢住　被逮一句「你們比鬼可怕」警傻眼

▲警方在墓仔埔逮捕蔣姓竊嫌（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名菲律賓籍女子日前皮包遭竊，損失4000多元，楠梓警分局獲報後，調閱監視器鎖定一名有多次竊盜前科的蔣姓男子（71歲）涉嫌重大，但追查後發現蔣男居無定所，但經常在一處公墓附近鐵皮屋出沒，7日中午前往查緝，當場逮捕蔣男，員警問他住在墓仔埔難道不怕？蔣男竟回「你們（指警察）比鬼還可怕」，讓員警也傻眼。

▲蔣姓竊嫌躲在墓仔埔附近的鐵皮屋仍被查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓分局翠屏所是在1日受理菲籍民眾瑪女（37歲）皮包遭竊案， 員警獲報立即調閱監視器及相關資料過濾、比對查知竊嫌身分應該為蔣姓男子，他是遭高雄地檢署、高雄地方法院所發佈通緝的竊盜通緝犯，員警清查蔣嫌過往案件，發現蔣嫌生性狡猾從年輕犯案到老，且每次案發後即刻變裝，並徒步與騎乘腳踏車躲避查緝。

經員警多日探訪，得知蔣嫌疑似藏於一處墳墓旁的鐵皮屋，便開始前往埋伏，多日來該嫌均未出現，正當要放棄之際時，7日中午時，果真在墳墓堆旁發現蔣嫌身影，蔣嫌見警追捕轉頭就跑，無奈20公尺後馬上就逮，蔣嫌對於所犯竊盜案坦承不諱，並稱「你們能在這地方找到我，我也認了，並坦言見警察比見鬼還恐怖」，警方聽聞後實在哭笑不得，詢後依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦，竊盜通緝即解送高雄地檢署、高雄地方法院歸案。