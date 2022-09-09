　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竊盜通緝犯墓仔埔也敢住　被逮一句「你們比鬼可怕」警傻眼

▲▼楠梓通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在墓仔埔逮捕蔣姓竊嫌（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名菲律賓籍女子日前皮包遭竊，損失4000多元，楠梓警分局獲報後，調閱監視器鎖定一名有多次竊盜前科的蔣姓男子（71歲）涉嫌重大，但追查後發現蔣男居無定所，但經常在一處公墓附近鐵皮屋出沒，7日中午前往查緝，當場逮捕蔣男，員警問他住在墓仔埔難道不怕？蔣男竟回「你們（指警察）比鬼還可怕」，讓員警也傻眼。

▲▼楠梓通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔣姓竊嫌躲在墓仔埔附近的鐵皮屋仍被查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓分局翠屏所是在1日受理菲籍民眾瑪女（37歲）皮包遭竊案， 員警獲報立即調閱監視器及相關資料過濾、比對查知竊嫌身分應該為蔣姓男子，他是遭高雄地檢署、高雄地方法院所發佈通緝的竊盜通緝犯，員警清查蔣嫌過往案件，發現蔣嫌生性狡猾從年輕犯案到老，且每次案發後即刻變裝，並徒步與騎乘腳踏車躲避查緝。

經員警多日探訪，得知蔣嫌疑似藏於一處墳墓旁的鐵皮屋，便開始前往埋伏，多日來該嫌均未出現，正當要放棄之際時，7日中午時，果真在墳墓堆旁發現蔣嫌身影，蔣嫌見警追捕轉頭就跑，無奈20公尺後馬上就逮，蔣嫌對於所犯竊盜案坦承不諱，並稱「你們能在這地方找到我，我也認了，並坦言見警察比見鬼還恐怖」，警方聽聞後實在哭笑不得，詢後依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦，竊盜通緝即解送高雄地檢署、高雄地方法院歸案。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
英國王室大洗牌！新繼位順序曝光「最小才1歲」
快訊／回收工廠驚見碎肉！　員工跌落絞碎機慘死
啦啦隊女神懷孕「胎兒先天愛滋病」痛哭引產　婆婆1句話超惡毒
直擊／「柯蔣珊中」首次同台！　三人比讚合照曝光
女星爆「家中4口墜機喪命」！姊姊懷孕母子雙亡
喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普離世生活留下巨大空白
快訊／苗栗8萬2000戶大停水　自來水爆管！泥水淹入家樂福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／回收工廠內驚見碎肉...員工少1人　竟是跌落絞碎機慘死　

淫保全摸女住戶虧「胸很挺」色問：沒穿內衣？　公司要賠錢

竊盜通緝犯墓仔埔也敢住　被逮一句「你們比鬼可怕」警傻眼

婦洗陽台被反鎖呼救！　警翻牆救人...入屋驚見夫在客廳睡著了

離奇！男租天鵝船遊鯉魚潭！證件留船裡人失蹤　警消搜尋中

台中房思琪案！教育局問卷結果曝光　30學生回覆「有聽說」

雲林台1線死亡車禍！貨車猛撞機車...冒驚人火花　男傷重不治

情侶誘4少女賣淫「1個月接客200次」　逼拍性愛教學帶還免費試車

苗栗男撞傷母女...不顧勸阻離開現場　法官判肇逃無罪...原因曝光

機車撞左轉小黃「車頭毀容」6人送醫　驚悚碰撞畫面曝：零件噴散

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

快訊／回收工廠內驚見碎肉...員工少1人　竟是跌落絞碎機慘死　

淫保全摸女住戶虧「胸很挺」色問：沒穿內衣？　公司要賠錢

竊盜通緝犯墓仔埔也敢住　被逮一句「你們比鬼可怕」警傻眼

婦洗陽台被反鎖呼救！　警翻牆救人...入屋驚見夫在客廳睡著了

離奇！男租天鵝船遊鯉魚潭！證件留船裡人失蹤　警消搜尋中

台中房思琪案！教育局問卷結果曝光　30學生回覆「有聽說」

雲林台1線死亡車禍！貨車猛撞機車...冒驚人火花　男傷重不治

情侶誘4少女賣淫「1個月接客200次」　逼拍性愛教學帶還免費試車

苗栗男撞傷母女...不顧勸阻離開現場　法官判肇逃無罪...原因曝光

機車撞左轉小黃「車頭毀容」6人送醫　驚悚碰撞畫面曝：零件噴散

總冠軍賽浴血奮戰！巨人艾倫回歸太陽　汪總：早有共識

清冠一號限縮公費對象挨轟！衛福部一夜急轉彎　放寬3條件仍適用

日3歲女童「半裸陳屍」娃娃車！被鎖5小時熱死　水壺全空倒地

蔡英文搭專機輔選沒付錢？　空軍司令部還原真相

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：致上最高的追思敬意

百萬盆栽盛大展出！　中秋連假來鹿耳門聖母廟欣賞盆栽展

英女王伊莉莎白二世逝世　習近平致電新任國王：表示深切的哀悼

不畏滿場噓聲　雙城柯瑞亞致勝2分砲力退洋基躲過橫掃

「柯蔣珊中」同台！羽球PK可一打二？　蔣萬安笑回：我可以1打10

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

撞死人爆乳妹變胖了！男友法庭狂放電　她燦笑步上囚車

快訊／新北燒烤店「瓦斯爐爆炸」燈管震碎　4人受傷送醫

醫師密錄器藏更衣室　護理師洗完澡全被錄

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

救護車深夜鳴笛　遭小黃撞上翻覆

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

曹瑞傑叔撫遺體「從溫暖到冰冷」淚喊：下輩子當我兒

北上打拼…少年騎車撞破頭魂斷三峽

《角頭》臨演李振豪70萬交保　高院發回更裁

行車爆槍擊他換車牌逃2天　摩鐵逮人「起獲上膛手槍」

即/北市行車糾紛變槍擊　槍手淡水落網

新北改槍集團被抄　水準之高連特警也嚇到

更多熱門

相關新聞

中秋連假第1天　屏鵝公路湧現車流

中秋連假第1天　屏鵝公路湧現車流

今（9）日是中秋連續假期第一天，恆春、墾丁地區及台東市區訂房率接近滿房，枋寮警分局轄內的台一線於早上6時起出現南下車潮，預估9-12時將大量湧現南下出遊車潮，並提前因應於8時03分開始實施南下調撥車道措施，調撥436.5-443公里處北上內側車道供南下車輛使用。

台中騎士闖紅燈撞公車　車頭全爛

台中騎士闖紅燈撞公車　車頭全爛

7旬男下車突昏迷　里港勇警緊急CPR救命

7旬男下車突昏迷　里港勇警緊急CPR救命

詐團假借貸真囚禁警攻堅救「台灣豬仔」

詐團假借貸真囚禁警攻堅救「台灣豬仔」

即／高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車

即／高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車

關鍵字：

竊盜通緝犯墓仔埔警察比鬼可怕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

女王駕崩會發生什麼事？

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

英國女王活96年只住過5次院！2大打擊壓垮她

英國女王過世　享耆壽96歲

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面