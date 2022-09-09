苗栗男撞傷母女...不顧勸阻離開現場　法官判肇逃無罪...原因曝光

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗一對母女騎著共乘機車行經中山路時突然左轉，導致後方的52歲馬姓機車騎士煞車不及撞上，但馬男當時趕著上班，見母女倆無大礙，不顧他人阻攔便騎車離開，遭檢方依肇事逃逸罪起訴。不過卻因當時正值修法空窗期，苗栗地院審理後判馬男無罪。

▲去年3月29日上午苗栗一名男子騎車撞傷母女倆，不顧旁人勸阻肇逃。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

案件發生在去年3月29日上午9時許，64歲羅姓婦人搭載89歲的母親，在中山路由北往南方向行駛，行經至公路交岔路口時，未打方向燈便直接左轉，導致後方馬男騎車閃避不及追撞，造成羅婦有胸壁挫傷、左側手肘擦傷、右側手部擦傷，母親左肩肱骨骨折，馬男未受傷。

▲羅姓婦人當時騎乘的機車。

由於馬男當時認為自己沒有肇事責任，又急著上班，見母女倆沒有太大問題後，遂逕行騎車離開。羅姓母女驗傷後，向馬男提出肇事逃逸、過失傷害告訴，傷害罪部分雙方雖然和解，但檢方偵查後仍依肇逃罪將馬起訴。

法官認為，馬男騎車直行享有優先路權，但羅婦卻未顯示方向燈警示後方機車，突從外側車道左轉，且自機車左轉彎到發生碰撞為止僅短短2秒，馬男不可能在短時間內即時做出反應，認定馬男沒有肇責，判決無罪。

針對現行法條規定，駕駛人沒有過失也不得自行離開現場，為什麼卻是無罪？苗栗地院庭長宋國鎮說明，根據2013年6月修正的《刑法》第185條之4，原本規定「駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者」要判刑，但司法院大法官會議在2019年5月31日作成釋字第777號解釋令提到，「肇事」是指駕駛人有故意或過失責任，如果駕駛人沒有責任，無論是否離開現場，自然就沒有所謂的「肇事」。

但該條文在去年5月30日再度修正，發生交通事故後致人死傷而逃逸者，無過失得減輕其刑，也就是說，駕駛人就算沒有過失，逕行離開現場仍有刑責。

不過，自2019年5月31日第777號釋憲日至2021年5月29日止，屬於法條修改的空窗期，這段時間駕駛人發生車禍後若無過失責任，無論是否離開現場，都不構成肇事逃逸罪。而該案發生在2021年3月29日，因此馬男不構成肇事逃逸罪。

苗栗警分局副分局長張中強調，目前《刑法》第185條之4已將 「肇事」之要件修正為「發生交通事故」，駕車致人死傷無論是否有過失，逃逸者都要處罰，呼籲駕駛人發生交通事故後，應停留在現場，向傷者或警察等有關機關表明身分，並視現場情形通知警察機關處理、協助傷者就醫、對事故現場為必要之處置等責任，以免發生二次事故，確保公眾交通安全及人身保障，並符合法律明確性原則。