連假首日國道多路段塞了　高公局機房出包！查不到路況「崩潰」

▲高公局機房出包，清晨1968 APP一度查不到路況，上午7時許已恢復。（圖／翻攝1968 APP）

記者李姿慧／台北報導

今(9/9)中秋連假首日，高公局機房設備出包，清晨有民眾上路前打算查詢路況，卻發現高速公路1968 APP無法進入，高公局網頁也無法查詢路況，讓用路人崩潰。高公局表示，初判是機房設備故障，上午7時許已經排除。

根據《東森新媒體ETtoday》上午約7時半進入高公局官網及1968 APP查詢，系統已恢復正常可查詢路況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據最新路況顯示，國1南下楊梅到新竹、彰化系統到彰化，國3南下環東到南港、三鶯到龍潭、高原到關西服務區，以及國5南下南港系統到石碇等路段，都已出現塞車，其中國3南下環東到南港紫爆，時速不到10公里。

高公局長趙興華表示，今凌晨4時許因機房設備故障，導致1968 APP和高公局官網兩個都無法進入，初判是內部設備問題，詳細原因仍在查，但上午7時許已經恢復正常。

高公局交管組科長莊國欽表示，今上午7時過後西部國道車潮已經湧現，國5則是上午6時過後南下車輛較多，但目前仍在預期範圍內。

根據高公局預測，連假首日(9/9)將有6大地雷路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國1北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，以及國5南向南港系統-頭城。