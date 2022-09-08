台鐵疏運出包！67列車大誤點　近2萬名旅客被延誤「夜間才能修復」

▲台鐵秋節疏運大延誤。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假前夕，今(9/8)首波疏運傳出台鐵出包，受到纜線故障影響，導致員林-花壇間號誌故障，台鐵長途列車出現連鎖性大誤點，列車延誤超過45分鐘到70分鐘，台北車站旅客苦等不到列車，已有67列次延誤，1.9萬人受影響。

台鐵員林=花壇間東西線中途號誌自上午7點20分起陸陸續續傳出故障，連帶花壇-員林間擺搪路平交道、中正西路平交道也出現不正常作用，影響柵欄升降和公路車輛通行，經查為纜線出問題，必須等夜間維修時間抽換，台鐵到午夜前僅能透過重置恢復號誌運作，但仍斷斷續續傳出故障，讓秋節疏運出現大誤點。

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台鐵局表示，員林-花壇號誌故障，經現場同仁逐段測試結果，確認列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。預定今晚辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺佈放ㄧ條新通信電纜切換後即可修復。未修復前人員持續於現場觀察維持行車安全，有狀況時立即辦理應變處理。

根據統計，截至晚間6時為止，已經有67列累積延誤2224分，旅客約1萬9450人受到影響。

台鐵表示，台鐵長途列車因受員林-花壇間號誌故障影響，造成部分列車延誤逾45分鐘，目前西部幹線長途列車受影響有誤點情形，東部幹線由新竹、樹林始發長途列車未受影響。受影響旅客可依台鐵局「旅客列車晚點賠償規約」之規定申請退票，列車誤點造成旅客不便，深感抱歉。