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中秋連假開跑！明天國道防「6大魔王路段」　避塞車時段曝　

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲中秋連假首日國道防6大易塞路段。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假明日(9/9)開跑，連假首日交通和晚間17量上看平常1.3倍，國道將有6大易塞路段，高公局呼籲，西部國道用路人建議上午6時前或中午12時後出發，國5用路人可趁清晨5時前和傍晚17時後上國道。

高公局預估明天國道交通量為117百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

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明國道將有6大易塞地雷路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

▲▼中秋連假首日(9/9)國道易塞路段。（圖／高公局）

▲▼中秋連假首日(9/9)國道易塞路段。（圖／高公局）

▲▼中秋連假首日(9/9)國道易塞路段。（圖／高公局）

▲▼中秋連假首日(9/9)國道易塞路段。（圖／高公局）

▲▼中秋連假首日(9/9)國道易塞路段。（圖／高公局）

高公局呼籲，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

明天國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

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