今中秋連假首日最塞！車流爆1.3倍　國道防6大「停車場路段」

▲中秋連假首日將是最塞的一天。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9/9)天是中秋連假首日，將是最塞的一天，全天交通量上看平常1.3倍，國道將有6大地雷路段，國5將自凌晨5時就湧現南下車潮，恐連塞11小時至下午16時才紓解。

根據高公局預測，連假首日(9/9)將有6大地雷路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國1北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，以及國5南向南港系統-頭城。

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今也是中秋連假最塞的一天，交通量上看117百萬車公里，為平常1.3倍，其中南下最塞，車流量是平常的1.5倍。

▲▼中秋連假首日(9/9)國道易塞路段。（圖／高公局）

▲▼中秋連假首日(9/9)國道易塞路段。（圖／高公局）

高公局提醒，西部國道預計上午6點或7點後南下車流就會出現，預料下午後紓解，國5則是自凌晨5點多就會有明顯車潮，往花東車輛較早湧現，下午16點後紓解，今年中秋預測將回到過往連假塞車規模。

高公局建議國5南向用路人，於連假首日最好在清晨5時前或傍晚17時後出發，若仍必需在上午出發，則可分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8點過後再出發。