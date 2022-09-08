快訊／秋節疏運出包！台鐵員林-花壇間號誌故障　列車大誤點「逾45分」

▲台鐵EMU900型區間車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假明登場，今(9/8)出現首波返鄉車潮和人潮，台鐵卻出狀況，由於員林-花壇間號誌故障，導致長途列車出現連鎖性延誤，列車出現超過45分鐘到1小時誤點，台北車站旅客苦等不到列車。

由於台鐵員林=花壇間東西線中途號誌自上午7時起陸陸續續傳出故障，經查為一段纜線出問題，必須等夜間維修時間抽換，台鐵僅能透過重置恢復號誌運作，但仍斷斷續續傳出故障。

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受號誌故障影響，花壇-員林間擺搪路平交道、中正西路平交道也出現不正常作用，影響柵欄升降和公路車輛通行，台鐵已派員至平交道手動協助防護、柵欄升降和引導車輛通行，另計軸器故障部分刻正查修排除中。

根據台鐵統計，截至今上午10:45止，已經影響15列次累積延誤403分，旅客就有3200人受影響，列車延誤最嚴重大多為45分鐘到70分鐘。

台鐵表示，纜線問題影響號誌故障，目前先透過不斷重置排除，但仍會有故障，將等到夜間維修時間更換纜線後，才能徹底排除。

台鐵表示，台鐵長途列車因受員林-花壇間號誌故障影響，造成部分列車延誤逾45分鐘；受影響旅客可依台鐵局「旅客列車晚點賠償規約」之規定申請退票，列車誤點造成旅客不便，深感抱歉。

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