徐巧芯曝光「政二代」團隊名單　陳時中批：這是職場霸凌

▲陳時中（左）、徐巧芯（右）。（合成圖／資料照）

記者鄭文晴／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前曝光民進黨台北市長參選人陳時中的競選團隊名單，因成員包括多位行政首長子女，引來「政二代」批評聲浪。陳時中今天回應，政二代只是工作人員，不像他要出來競選，而徐巧芯身為公眾人物，就該知道這是職場霸凌。

▲陳時中指出，徐巧芯公布團隊名單是職場霸凌。（圖／翻攝自《POP Radio聯播網 官方頻道》）

陳時中今日接受廣播節目《POP搶先爆》邱明玉專訪時表示，徐巧芯曝光他的競選團隊名單「手法是不對的」，政二代只是工作人員，「跟我不一樣，我是一個參與競選、被選擇的人」，這樣等同在職場霸凌，而徐巧芯是公眾人物，應該很清楚公布名單出來會怎麼樣。

對於名單是否為內鬼提供的，陳時中指出，自己並不會這樣看，「像徐巧芯先前也曾說過在垃圾桶撿到資料，那時候我也沒對她特別責備」，撿到歸撿到，至於該不該公布是另一回事，「公眾人物撿到資料能不能公布，心中應該有一把尺，同時也代表社會責任。」

陳時中說，雖然不清楚資料怎麼流出去的，主要是「拿到的人該不該用」，就像今天拿到一張不雅照，也不會到處流傳給別人，「如果是有道德的人就不會這樣做」，而是會通知對方拿到資料，該怎麼處理。