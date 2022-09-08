朱立倫、侯友宜誰有機會選總統？　柯文哲：寧可叫我閉嘴

記者袁茵／台北報導

過去屢次表態要參選2024總統大選的台北市長柯文哲，8日再度被問到選舉議題；民進黨台北市議員許淑華詢問，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜誰比較適合選總統？柯文哲則面露為難，僅說「你還是叫我閉嘴好了，我寧可你叫我閉嘴。」

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲8日下午赴市議會備詢，許淑華詢問有關2024總統大選議題，先是問朱立倫會不會想選2024？柯文哲直言「一定會的。」許淑華追問，朱立倫、侯友宜誰比較有機會代表國民黨選總統？柯文哲則有些為難地說「你不要害我！你還是叫我閉嘴好了，我寧可你叫我閉嘴。」

許淑華提及，國民黨副主席夏立言訪陸是否為錯誤決定？柯文哲認為，戰略要有目的，他看過朱立倫接受「德國之聲」訪問，卻還是講不清楚，政治要有論述，得講清楚要做什麼事，而夏立言應該是去募款的，「不然去幹什麼？」不過他也覺得奇怪，人也不用特地跑過去募款。

許淑華追問，是否認為此政治動作只是為了募款，還是因為朱立倫想選2024總統，所以要與中國大陸有一定關係？柯文哲稱，別要他去評論朱立倫，對方在美國講一套、派夏立言訪陸又講另一套，「奇怪！通通不要講好了，何必這邊也扣分，那邊也扣分。」