高粱、硬質玉米發芽率不佳　 張麗善現勘雨害農損...籲中央補助

▲農民各個愁眉苦臉向縣長張麗善說明種植狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林部分地區8月份受多次強降雨，造成高粱、硬質玉米發芽率不佳，縣長張麗善今(8)日上午特率農業團隊前往土庫勘查災情，傾聽農民的訴求，並再次建請中央體恤農民辛勞，將高粱、硬質玉米列入農業天然災害現金救助，減少農民的經濟損失。

縣政府分別於8月22日及、26日邀集臺南區農改場、農糧中區分署確認，勘查結果硬質玉米及高粱平均受損達5成以上，發函建議農委會公告辦理農業天然災害現金救助。農委會函復雲林縣府「高粱及硬質玉米目前尚屬補植適期，為增進農民籽實收益，請輔導農民評估補植或重新播種之效益，並加強後續田間栽培管理等作為，以維護收入」。

「今天栽種，明天大雨」農民苦著臉說，高粱怕潮濕，種子小碰到雨水就爛掉，排水不良發芽不到兩成。為配合政府節水政策，今年是第一次決定嘗試栽種高粱，一甲多，遇到這樣，災害沒有補助的話，真的損失慘重。務農看到這樣心真的很痛。成本不夠，連採收工、肥料錢都不夠扣，無奈碰到這種情形，希望政府可以補貼農民。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰表示，今年高粱種植損失超過百分之二十，達到天然災害補助標準，但是農委會評估竟然說沒有達到，政府鼓勵農民做節水作物，尤其高鐵沿岸，去年種的效果不錯，包含元長、虎尾、北港都有配合政府政策種植高粱，但8月份大雨造成高粱受損嚴重，

黃萬聰說，希望政府苦民所苦，這些高粱補植、重新種植要花費一筆很大的金額，沒有達到轉作的標準，轉作的補助金額又會被減少，這樣會造成農民三重損失。另外在部分補植，高粱成長過程不一樣，造成農民採收困難，希望政府體恤農民。

▲縣長張麗善今(8)日上午特率農業團隊前往土庫勘查災情，傾聽農民的訴求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，高粱及硬質玉米受損程度已達5成以上，已符合天然災害現金救助標準，如依農委會建議進行人工補植方式辦理，其成熟度會不一致更會造成硬質玉米品質參差不齊，不僅會減少農民收益，影響下期作種植時程並增加種植成本。



張麗善說，希望農委會聽到農民的陳情，體會農民辛苦、照顧農民，放寬硬質玉米最低繳交量2500公斤，讓他們領取轉作補助(高粱4.5萬/公頃，硬質玉米6萬/公頃)，並可以領天然災害救助(高粱 硬質玉米均2.8萬/公頃)，以彌補這段時間的人工成本、肥料、農藥跟管理的成本。

張麗善指出，雲林縣的農民大力響應政府預防地層下陷政策，在高鐵沿線栽種旱作，硬質玉米申報栽種面積超過兩千甲，高粱申報栽種面積也超過一百甲，我們希望農委會鑑於第一:農民配合政府政策，第二:照顧農民，不能讓農民血本無歸，第三:經過四方的會勘，確定損失超過50%以上，四方會勘確定已超過天然災害救助標準的20%，甚至超過五成，農委會沒有道理不給予天然災害2萬8的救助金。

▲雲林地區原本應該密密麻麻的高粱田受雨害後發芽不到兩成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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