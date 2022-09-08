支持朱立倫選2024總統？　侯友宜「做好自己的事」：主席很優秀、能幹

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／新北報導

年底九合一大選將至，而國民黨主席朱立倫日前曾喊出2022年選戰六都至少過半，被外界視為是朱立倫挑戰2024總統大選的敲門磚，而新北市長侯友宜同樣有望代表藍營參選2024，侯接受專訪時，被問到若朱立倫參選2024是否會支持，對此，侯友宜表示，朱主席很優秀、能幹的人，「現階段我們就好好打拚，努力把自己角色做好，大家攜手合作。」

外界普遍看好藍營年底大選選情，而朱立倫的「六都過半」也有望達標，對此，侯友宜接受網路節目專訪時表示，朱主席很認真、打拚，把大家凝聚在一起，做他應有的角色，這段期間他很認真也很辛苦，站在一個團隊的立場，他也扮演好自己的角色，至於未來結果如何？現階段就好好打拚、把自己的角色做好，大家攜手合作。

侯友宜指出，其實朱主席很優秀、是很能幹的人，用正向看待對方，「大家好好努力，才會讓這塊土地更好。國民黨現階段的狀況下願意扛責任，是讓人敬佩的。」

對於主持人提問，朱侯兩人是否因角逐總統大選提名而有嫌隙，侯友宜則緩頰，兩人一樣電話打一打就可以通，這也沒什麼，有事打、沒有事大家各忙各的，每個人角色不一樣，但都是希望這塊土地好，自己從最基層刑警出來，為何會去念警校、官校？就是想為好好為國家人民做事，「我一直覺得當刑警很榮耀，可以幫被害者破案，每個職位價值都是同等的，只要你好好做事就好。」