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批高虹安活在雲端、沈慧虹管不好地磚　國民黨：應實際走街頭體會需求

▲▼國民黨今（8）日召開「高虹安活在雲端、沈慧虹管不好地磚」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲新竹市議員參選人何志勇。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日提出「身心障礙6大平權政見」。國民黨文傳會副主委暨新竹市議員參選人何志勇對此回應，覺得非常遺憾，這些政見像是「罐頭政見」，用在那個城市都可以，呼籲高虹安，不要再活在雲端，每天開口閉口都是「郭台銘」，現在不是郭台銘在選舉，高虹安應該要實際走到新竹街頭，親身感受新竹市民的需求。

國民黨今（8）日召開「高虹安活在雲端、沈慧虹管不好地磚」記者會，呼籲高虹安、沈慧虹不要只呼口號，而應直接體會身障者的需求。何志勇以他實際走訪新竹市人行道的照片舉例，有走到一半就「被腰斬」的人行道，有光復路上「與汽車爭道的身障者」，有關東國小旁邊「被樹根破壞的人行道」，有馬偕醫院前破碎凹凸的地磚，還有一處無障礙坡道，斜率高達「一比四」，是法定斜率「一比十二」的三倍。

何志勇問以「人行道」政績自豪的沈慧虹，「這麼陡的斜坡，要身障朋友如何把自己推上去，或者推下來？」何志勇根據自己的體驗，考量新竹市的現有街廓，提出改善身障交通的四個解方，「立體停車場、騎樓淨空、都市更新、交通分流。」

新竹市議員黃美慧說，新竹市號稱幸福城市，繳稅位居全國前二名，但是新竹市的身障朋友，並不是大家以為的那麼美好。林智堅上任後，可能是覺得身障人士在道路上賣彩券「妨礙觀瞻」，把原本在林森路上的「身障停車格」塗銷，讓議會非常訝異，「我們保護身障朋友都來不及了，怎麼會去讓他們更不方便？」

▲▼國民黨今（8）日召開「高虹安活在雲端、沈慧虹管不好地磚」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨召開「高虹安活在雲端、沈慧虹管不好地磚」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

黃美慧也感嘆，新竹市府活動很少邀請身障委員，活動也很少考量到身障朋友的需求。「新竹光臨藝術節」東門城整個封路，但身障朋友的配套在那裡？新竹棒球場開幕，從大門進去看不到身障指示標誌，身障專區沒有邀請身障朋友到場，竟敢自稱是幸福城市？這真的是太讓人遺憾。

雖然法律保障企業進用身障人士的最低名額，但黃美慧說，新竹那麼多企業，如果都能夠進用足額的身障人士，那身障朋友何必要在街頭賣彩卷？企業寧願繳差額補助費，也不願聘僱身障人士，就是覺得「麻煩」，但市府大可媒合視障按摩師傅進入企業編制，這裡面有太多市府可以做的事。

黃美慧說，她也曾多次向過去的沈慧虹副市長，提出公益彩券回饋金，要多用在身障朋友上。像是大型復康巴士，苗栗縣、台中市都有了，號稱「幸福城市」新竹市卻不願意採購，真的很讓人無言。

桃園市腦麻協會理事黃筱智為身障人士，目前在立法委員陳以信辦公室服務。她說在交大念書的時候，騎電動代步車到新竹東區，會覺得很危險，用生命去跟汽機車爭道。「林智堅都向身障人士說，那裡那裡有去改善，然後大張旗鼓的去拍照，但他的改善會漏一部分，他不會去檢視『大內宣』以外的地方」。

黃筱智舉例，像是無障礙計程車、低底盤公車的比例，在全台灣八都（六都加新竹縣市）中，新竹市是最低的，對於身心障礙者出遊，非常不便利，好像我們都要被關在家裡，不能跟社會做互動。台灣社會在進步，希望不要只關心到身障者的「生存」，也能顧及到「生活」。
 

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