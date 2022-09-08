騙40民眾裝假電表省電費「得手百萬元」　南警呼籲勿被騙

▲台南市永康分局破獲電錶節電詐騙案，查出有40多人受害，詐騙金額上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

欲省錢卻遭騙損失更大！過去假冒瓦斯公司檢查詐騙安裝費用屢見不鮮，但近期在臺南市永康區出現一名男子假冒台電承包商，向民眾誆稱裝設第二個電錶可以平均用電度數，即可節省電費，來進行詐騙，適逢用電量高峰，民眾不察，而誤信為真，卻遭詐騙得逞，請大家務必注意，小心提防 !

案經永康警專案小組立即調閱追查，於7日見時機成熟實施拘捕，發現涉案被害人高達40多位，目前持續清查中，並呼籲相關被害民眾請多主動與永康警聯繫，以嚇阻詐騙事件再發生。

警方說，永康區李姓婦人5日至轄內大橋派出所報案，7月下旬有一名中年男子聲稱自己為台電承包商，可以協助裝設住家電錶以節省電費，婦人便讓男子進入屋內巡視電路配線狀況，男子向婦人表示電錶裝設費用為新台幣22000元，且需當場先行繳費，婦人不疑有他，便當場先交付訂金5000元。翌日，該男子依約前往施作拉管線並裝設電錶外殼，婦人即當場交付尾款17000元，之後男子便向婦人誆稱內錶要等台電核准下來後再進行安裝，惟婦人等了約2至3個禮拜，發現男子皆未依約來安裝內錶，且撥打男子電話皆未接通，經詢問附近鄰居，才發現原來大家都已被該男子以同樣的手法所詐騙。

案經本分局專案小組啟動全面調查，發現轄區迄今已有5位被害人出面報案，歹徒以逐戶按電鈴推銷，佯裝台電承包商，以各式理由建議裝置電錶，誘騙民眾預繳費用，之後再以內錶須向台電公司申辦或另有工作為由拖延裝設日期，待被害人發現遭詐騙後，男子早已無法聯繫，消失匿跡。

然永康分局大橋派出所在接獲報案後，依被害人所提供的相關事證，發現50多歲陳姓男子涉有重嫌，立即結合偵查隊，持搜索票逮捕陳嫌到案。員警依現場所查扣相關證據，發現被害民眾多達40多名，其中在永康地區初估就有11名被害人受害；另在本市其他地區亦都有數十名民眾受害，每名被害民眾被騙金額從1萬5千元至2萬5千元不等，不法所得超過百萬元，警詢後將陳嫌依詐欺罪嫌送辦，後續將再清查其他被害人擴大查辦，若有民眾遇到此類情形，請先向負責單位確認，若確實受騙，請儘速向轄區派出所報案，以免更多人受騙。

據專案小組向台電公司了解，用戶申請電錶須先透過持有執照的水電行向台電公司申請，核准過後才由台電公司掛錶，一般費用頂多在新台幣5500元左右，且只要經過申請，都會留下相關紀錄，如果民眾有任何疑問，都可以撥打台電公司客服電話1911洽詢。

永康警分局長甘炎民呼籲民眾，務必提醒獨自在家的長者，如遇瓦斯、台電工作人員拜訪時，務必先瞭解對方身分及來意，以家中帳單上或104查號臺提供之聯絡電話，向台電或瓦斯公司查證是否屬實，千萬不能以拜訪者所提供之電話撥打查證，如有工作人員以加裝設備、私下接生意等各種理由要求預繳現金，均應拒絕，以保障自身權益，如真有需求，請親自或請家人幫忙向營業場所洽談相關業務，民眾如遇有任何有關詐騙相關問題，請撥打110報案或165反詐騙諮詢專線查證，以免受害，本案永康警將持續擴大追查了解實際犯案範圍，以降低民眾被害勿再遭詐騙。