薪水一半給小三！正宮心碎「你被騙了」　外遇尪不信：真的愛她

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友心碎表示，先生精神外遇，每天都會跟某位女網友聊天，明明從未見過面，竟將自己一半的薪水匯給對方，難過的她提醒「有詐」，對方仍沉浸於其中，讓她萌生離婚的念頭，不禁苦嘆「心裡很拉鋸，好煩！」

女網友在「靠北婚姻」大吐苦水，「我先生精神外遇了，跟一個大陸女生，每天都得跟她聊天，也互稱公婆，我知道他是遇到感情詐騙，因為他的薪水一半會匯給她，但兩人完全沒有見過面，先生卻一直說很愛她，同時也還是愛我的，我真的不知道他是什麼心態？」

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原po心累表示，有跟老公提醒過這是感情詐騙，但對方堅決不信，「雖然已經把家裡所有的經濟大權拿在手上，他被騙也只是自己的薪水，但我心很痛，覺得怎麼會這樣？他怎麼會去愛上沒見過面的人，我到底該繼續，還是放生他？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛傻眼直呼，「就讓他去被騙吧，被騙一次他就會乖了，雖然對於真心付出的我們來説，在旁看著真得很心痛，但到這種地步時，妳再多說多做都是沒用的，只有他自己醒」、「我不會想要跟一個笨蛋共度一生」、「我不會想跟蠢蛋繼續走下去欸，浪費生命，發現他是蠢蛋就已經夠衰了，快點走人才是快樂」、「我覺得要報警欸，然後妳保護好自己的所有」。

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