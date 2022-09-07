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小編「笑死」文酸楊丞琳惹議　內政部改圖卡：各方詮釋非發想本意

▲▼內政部撤掉第七點。（圖／翻攝內政部臉書）

▲內政部撤掉第七點。（圖／翻攝內政部臉書）

記者杜冠霖／台北報導

藝人楊丞琳一席「海鮮論」，引起台灣輿論熱議。內政部6日也在臉書造樣造句，列出7個「笑死」宣導反詐騙，但其中竟赫見一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯揶揄楊丞琳言論，被批評是「政府帶頭霸凌」，對此，內政部稍早也修正圖卡，並表示，無揶揄任何人之意，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，小編將圖卡第7點移除。

內政部6日晚間在臉書表示，光是今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，呼籲民眾面對任何事都應保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，如此一來就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地回應詐騙集團：「笑死！」

內政部在貼文中列出數種常見的「詐騙說詞」，並用「7個笑死」來造樣造句，依序是「ATM可以解除分期付款」、「點數可以援交」、「自稱美國將軍要來台結婚」、「飆股賺大錢」、「一頁式購物網站俗擱大碗」、「去柬埔寨一個月可以賺8萬」等。

不過，第七項造樣造句竟寫著「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯影射近日備受爭議的楊丞琳「海鮮論」，引發網友熱議。

對於爭議內容，內政部長徐國勇表示，關於這兩天大家的關心與指教，內政部小編虛心接受各界的意見，並將圖卡第七點移除，做以下說明：

內政部表示，近年來政府極力於打擊詐欺犯罪、保護人民財產，我們以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，本次反詐騙貼文，主要向國人宣導近年常出現的詐騙話術。

內政部指出，原文第七點引用時下流行句子，並無揶揄任何人之意。貼文刊登後，引起各界關注，對於各方詮釋及衍生留言，並非發想本意，為避免議題失焦，小編將圖卡第7點移除。

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