收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

▲原PO收到「停學通知」的郵件。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

詐騙集團花樣層出不窮，近日有網友收到Netflix寄送的郵件，上頭寫著「您的停學通知」，表示無法在下一個計費周期驗證到計費訊息，需要用戶重新填寫資料，他照實填了帳號密碼，連信用卡號及住家地址都填了，到了要結帳的環節時，銀行及時通知他這是詐騙，「差一點被刷三萬多台幣」。

原PO在PTT發文，「Netflix停學通知」，稍早收到「網飛」寄來的停學通知郵件，郵件寫道「我們無法在您訂閱的下一個計費周期，驗證您的計費訊息，因此如果我們未在24小時內收到您的回覆，我們將暫停您的會員資格」，只要重新填寫會員資料，就可以恢復會員資格。

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▲他照流程填入帳號密碼以及信用卡號。（圖／翻攝自PTT）

原PO照著指示，填入帳號密碼，連信用卡號及住家地址都填上，到了要結帳的環節時，被銀行通知是詐騙，才恍然大悟，「結果好險bank幫我擋掉，然後bank說信用卡卡號要重換，卡片要剪掉，一個禮拜左右才能收到新的實體卡」。

他透露，後來用了一個停號的手機，以及輸入隨便亂寫的密碼，竟然也能登入到結帳填卡號的畫面，「確定是釣魚」。

貼文一出，不少網友也有收到一樣的郵件，「一看就知道不是Netflix的」、「有實驗給推」、「看到網址笑了，念都念不出來」、「還滿真的，畢竟配色太簡單，黑紅」、「寫個感謝狀去銀行吧」、「笑死，Netfilx有停學通知」、「恭喜退學成功」、「我都沒用快1年了，也收到這封信」、「我也收到，重點是我就沒用啊，哪來的會員資格」。

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