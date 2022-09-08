果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜　實拍照曝光

▲iPhone14 Pro推出新色「深紫色」，果粉評價兩極化。（圖／翻攝蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 14轟動問世，但不少果粉似乎對新色「暗紫色」興致缺缺！一名網友狠酸，他買過i12太平洋藍與i13的天峰藍，這兩款新顏色都讓他很滿意，但i14暗紫色卻讓他感到失望，「我還真的遲疑了...大家覺得如何呢？」底下釣出一票果粉也搖頭回應「沒有當年i12紫好看，失敗」。

一名網友在PTT「iOS板」表示，先不論手機外型與功能，單純以全新顏色來討論的話，他卻一臉失望直言，「去年的天峰藍，我換了；前年的太平洋藍，我也換了...但今年的深紫色，我還真的遲疑了。」

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事實上，蘋果今年主打紫色系，iPhone14與iPhone14 Plus為淡紫色，iPhone14 Pro與iPhone14 Pro Max則為深紫色。對此，原PO也好奇拋問，「針對這次全新的深紫色，大家覺得如何呢？」

文章引發討論，一票網友也搖頭給負評，「妙禪紫」、「討厭紫色」、「這個紫色太深了，不是很喜歡」、「爆料的淡紫還接受，但結果出個深紫超醜」、「淡紫真的好看 結果這個師父紫...」「這紫色感覺會跟Mini 6一樣，在光源不夠的情況下根本變灰色」、「醜！看起來髒髒灰灰的」、「這跟我放在冰箱爛掉的青椒一樣紫」、「太深了，我不想這麼陰沉」、「seafood信徒全包了」、「那個紫根本不純，有加入灰色調」、「老實說今年Pro紫色不耐看，14的紫有沒有當年12紫好看，失敗」。

▲網友秒給負評。（圖／翻攝PTT）



不過也有果粉認為很美，「影片實機的紫色其實蠻好看的」、「喜歡淺紫」、「看影片實機深紫色蠻有質感的，怎麼被講成這樣」、「我很喜歡這個紫色欸」、「我超愛也很美」、「最後一定實物，看起來不錯誒，紫的很漂亮」。

推特上有部落客「iJustine」實拍iPhone14 Pro Max暗紫色新機，在光源照射下，機身呈現鮮豔的紫藍色調，但隨著光源變化，它又變成色彩度較低的暗紫色。

▼ iPhone14 Pro Max紫色會隨光源變化，其實顏色很多變。（圖／翻攝推特iJustine）

