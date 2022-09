果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜　實拍照曝光

▲iPhone14 Pro推出新色「深紫色」,果粉評價兩極化。(圖/翻攝蘋果官網)



網搜小組/劉維榛報導

蘋果iPhone 14轟動問世,但不少果粉似乎對新色「暗紫色」興致缺缺!一名網友狠酸,他買過i12太平洋藍與i13的天峰藍,這兩款新顏色都讓他很滿意,但i14暗紫色卻讓他感到失望,「我還真的遲疑了...大家覺得如何呢?」底下釣出一票果粉也搖頭回應「沒有當年i12紫好看,失敗」。

一名網友在PTT「iOS板」表示,先不論手機外型與功能,單純以全新顏色來討論的話,他卻一臉失望直言,「去年的天峰藍,我換了;前年的太平洋藍,我也換了...但今年的深紫色,我還真的遲疑了。」

事實上,蘋果今年主打紫色系,iPhone14與iPhone14 Plus為淡紫色,iPhone14 Pro與iPhone14 Pro Max則為深紫色。對此,原PO也好奇拋問,「針對這次全新的深紫色,大家覺得如何呢?」

文章引發討論,一票網友也搖頭給負評,「妙禪紫」、「討厭紫色」、「這個紫色太深了,不是很喜歡」、「爆料的淡紫還接受,但結果出個深紫超醜」、「淡紫真的好看 結果這個師父紫...」「這紫色感覺會跟Mini 6一樣,在光源不夠的情況下根本變灰色」、「醜!看起來髒髒灰灰的」、「這跟我放在冰箱爛掉的青椒一樣紫」、「太深了,我不想這麼陰沉」、「seafood信徒全包了」、「那個紫根本不純,有加入灰色調」、「老實說今年Pro紫色不耐看,14的紫有沒有當年12紫好看,失敗」。

不過也有果粉認為很美,「影片實機的紫色其實蠻好看的」、「喜歡淺紫」、「看影片實機深紫色蠻有質感的,怎麼被講成這樣」、「我很喜歡這個紫色欸」、「我超愛也很美」、「最後一定實物,看起來不錯誒,紫的很漂亮」。

推特上有部落客「iJustine」實拍iPhone14 Pro Max暗紫色新機,在光源照射下,機身呈現鮮豔的紫藍色調,但隨著光源變化,它又變成色彩度較低的暗紫色。

