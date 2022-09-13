　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲男BMW高速自撞釀2死！爸曝「打零工維生」：新婚想買二手車代步

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間發生死亡車禍！31歲林姓車行老闆陪一對夫妻試駕要價558萬起的土豪金BMW M3車款，不料，途中卻因不明原因自撞，由於撞擊力道猛烈，整台車瞬間「包樹」，坐在前座的林姓老闆、林姓男子經搶救後仍宣告不治。林男父親向警方透露，兒子打零工維生，剛新婚不久才想買一台二手車代步，沒想到卻發生意外。

▲▼土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲土豪金BMW M3自撞「包樹」2男喪命，死者爸透露，兒子是打零工的，因新婚才想買二手車代步。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市消防局12日晚間8時35分接獲民眾報案，八德區東勇北路180號疑似有車輛自撞路樹，緊急出動21人10車前往救援。消防到場時，發現車體扭曲變形、3人受困，立即請求特搜隊支援，並出動油壓器材破壞車體，才順利將3人救出。

▲▼ 土豪金BMW M3撞樹前最後身影 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

前座29歲林男、31歲林姓老闆被救出時已無呼吸心跳，26歲方女雖意識清醒，但雙腳骨折，疼痛難耐，因此被分別送往聖保祿醫院、部立桃園醫院、桃園長庚醫院，2名男子經搶救後仍宣告不治。

29歲林男的父親向警方透露，兒子平時以打零工維生，因新婚不久，想買一台二手車代步，沒想到去車行試車卻肇事喪命，讓家人感到相當遺憾。據悉，林男所試駕的車款新車價558萬起，由於該車是二手車，里程數已破10萬公里，因此價格下殺5折，車價約238萬。

▲▼ ＢＭＷ。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，事發地點距離車行車庫僅850公尺遠，以一般時速開車車程僅需2分鐘，而東勇北路因路闊又筆直，許多開豪車的車主都喜歡在該條馬路上競速，還被網友戲稱為「東勇賽道」。而這台肇事車輛被拖走時，時速表上的紅針仍停在140，顯示事發當時時速相當驚人。

▲▼ ＢＭＷ。（圖／記者沈繼昌翻攝）

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
陪試駕BMW M3喪命！車行老闆是帥氣陽光男　合夥麻吉悲慟哀
快訊／颱風雨彈狂炸！　新竹縣秀巒國小「即起停課」
梅花最新警戒區出爐！熱低估今成颱「南瑪都」　北轉角度是關鍵
精準預言女王9／8駕崩！　他預測「查爾斯三世駕崩時間」
升級iOS 16使用3小時心得！　他嘆「耗電變快」揭3變化
獨家／永和分屍案傳靈異！　開天眼攝影師現聲還原
29歲男BMW高速自撞2死！新婚想買二手車代步　打零工維生
LIVE／颱風影響北部雨勢驚人　氣象局最新說明
梅根想握手「當街被無視」！英國女撇頭裝沒看到　尷尬畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抗告成功！高雄人蛇騙賣200豬仔竟10萬交保　今改裁收押送看守所

新婚不到1年淪街友！和毒蟲夫睡公園2個月　人妻訴離獲准

基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件　侵權市值達3100萬

「偽外企」挖IC設計人才！芯原在台8年撈8.8億...總經理下場曝

29歲男BMW高速自撞釀2死！爸曝「打零工維生」：新婚想買二手車代步

陪試駕BMW M3喪命！車行老闆是帥氣陽光男　合夥麻吉悲慟哀悼

試駕850m就出事！BMW M3猛撞路樹釀2死　限速50開140奪命

1歲女童突抽搐眼上吊！父衝警所求救　警車鳴笛開道及時送醫

「30分鐘聯繫不上我就報案」！法官登山失聯　今加派7人上山搜救

三總7牙醫起訴！　收回扣兼差詐健保「獲利近2千萬」

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

許老三又偷玩媽媽手機「洩她張嘴睡照」　小S還遭光腳踩頭..氣喊：壞掉了！

抗告成功！高雄人蛇騙賣200豬仔竟10萬交保　今改裁收押送看守所

新婚不到1年淪街友！和毒蟲夫睡公園2個月　人妻訴離獲准

基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件　侵權市值達3100萬

「偽外企」挖IC設計人才！芯原在台8年撈8.8億...總經理下場曝

29歲男BMW高速自撞釀2死！爸曝「打零工維生」：新婚想買二手車代步

陪試駕BMW M3喪命！車行老闆是帥氣陽光男　合夥麻吉悲慟哀悼

試駕850m就出事！BMW M3猛撞路樹釀2死　限速50開140奪命

1歲女童突抽搐眼上吊！父衝警所求救　警車鳴笛開道及時送醫

「30分鐘聯繫不上我就報案」！法官登山失聯　今加派7人上山搜救

三總7牙醫起訴！　收回扣兼差詐健保「獲利近2千萬」

《營業中》曝開店夢想！自走砲鬼鬼自評「情商3分」

BNT疫苗採購始末：鴻海、台積電、慈濟申請過程一次看

抗告成功！高雄人蛇騙賣200豬仔竟10萬交保　今改裁收押送看守所

下令「快出快落地」！　李克強：穩經濟政策能用盡用

朝聖廖老大飲料「其實不難喝」他讚：贏很多店！網揭1致命傷搖頭

新婚不到1年淪街友！和毒蟲夫睡公園2個月　人妻訴離獲准

王一博衰遭爆嫖娼「被知名董事長包養」！　公司怒嗆侵犯名譽：已報警

小資族手刀衝！00713季配息9／16最後搶進日　零股暴增2.6倍

蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

平溪線崩巨石！邊坡告警差4個月完工「不及啟用」　司機員幸運逃劫

社會熱門新聞

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

超級路霸一停700天！今遭拖吊

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

代理教師遭霸凌暴瘦輕生亡　哥：妹妹無路可走

即／土豪金BMW M3試車自撞！前座2男送醫搶救不治

新北家防官要女護理師吞精！最新判決出爐

法官登山失聯！家人焦急求助跑山獸「2因素」無法參與搜救

代理教師遭霸凌輕生亡　夫沉默1年首發聲

撞樹前最後身影！土豪金BMW M3車速快到模糊　2死1傷

直擊BMW M3高速自撞釀2死！時速紅針「停在140」

獨／男騎重機上國4　離奇墜橋身亡

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

更多熱門

相關新聞

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園市八德區東勇北路12日晚間8時許發生一起死亡車禍，林姓車行老闆陪林姓夫婦客戶試駕558萬起的土豪金BMW M3，剛離開車行約850公尺後，不明原因自撞路樹，釀2死1傷。林姓車行老闆合夥人接到死訊，難過地在臉書寫下25字來不及完成的「承諾」，也放上2人帥氣背影合照，字句充滿悲痛，令人鼻酸。

試駕BMW M3開850m就出事　限速50開140奪命

試駕BMW M3開850m就出事　限速50開140奪命

彰化台1線行道樹千隻「泰國八哥」狂拉屎！

彰化台1線行道樹千隻「泰國八哥」狂拉屎！

直擊BMW M3高速自撞釀2死！時速紅針「停在140」

直擊BMW M3高速自撞釀2死！時速紅針「停在140」

轎車撞分隔島「烏龜翻」　駕駛酒測值曝

轎車撞分隔島「烏龜翻」　駕駛酒測值曝

關鍵字：

東勇賽道BMWM3桃園試駕自撞影音

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

房東最愛「房客職業」竟是它！

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

反骨酷炫串通泰國店員「抓女友到柬埔寨」

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面