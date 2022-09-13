29歲男BMW高速自撞釀2死！爸曝「打零工維生」：新婚想買二手車代步

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間發生死亡車禍！31歲林姓車行老闆陪一對夫妻試駕要價558萬起的土豪金BMW M3車款，不料，途中卻因不明原因自撞，由於撞擊力道猛烈，整台車瞬間「包樹」，坐在前座的林姓老闆、林姓男子經搶救後仍宣告不治。林男父親向警方透露，兒子打零工維生，剛新婚不久才想買一台二手車代步，沒想到卻發生意外。

▲土豪金BMW M3自撞「包樹」2男喪命，死者爸透露，兒子是打零工的，因新婚才想買二手車代步。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市消防局12日晚間8時35分接獲民眾報案，八德區東勇北路180號疑似有車輛自撞路樹，緊急出動21人10車前往救援。消防到場時，發現車體扭曲變形、3人受困，立即請求特搜隊支援，並出動油壓器材破壞車體，才順利將3人救出。

前座29歲林男、31歲林姓老闆被救出時已無呼吸心跳，26歲方女雖意識清醒，但雙腳骨折，疼痛難耐，因此被分別送往聖保祿醫院、部立桃園醫院、桃園長庚醫院，2名男子經搶救後仍宣告不治。

29歲林男的父親向警方透露，兒子平時以打零工維生，因新婚不久，想買一台二手車代步，沒想到去車行試車卻肇事喪命，讓家人感到相當遺憾。據悉，林男所試駕的車款新車價558萬起，由於該車是二手車，里程數已破10萬公里，因此價格下殺5折，車價約238萬。

據了解，事發地點距離車行車庫僅850公尺遠，以一般時速開車車程僅需2分鐘，而東勇北路因路闊又筆直，許多開豪車的車主都喜歡在該條馬路上競速，還被網友戲稱為「東勇賽道」。而這台肇事車輛被拖走時，時速表上的紅針仍停在140，顯示事發當時時速相當驚人。