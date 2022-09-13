直擊BMW M3高速自撞釀2死！時速紅針「停在140」　殘破車體曝光

▲▼土豪金BMW M3車禍自撞奪2命。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、黃宥寧、戴若涵／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間發生死亡車禍！31歲林姓車行老闆陪一對夫妻試駕要價558萬起的土豪金BMW M3車款，不料，途中卻因不明原因自撞，由於撞擊力道猛烈，整台車瞬間「包樹」，坐在前座的林姓老闆、林姓男子經搶救後仍宣告不治，而肇事車輛被拖走時，時速表的紅針仍停在140，事發時車速相當快。

桃園市消防局12日晚間8時35分接獲民眾報案，八德區東勇北路180號疑似有車輛自撞路樹，緊急出動21人10車前往救援。消防到場時，發現車體扭曲變形、3人受困，立即請求特搜隊支援，並出動油壓器材破壞車體，才順利將3人救出。

前座29歲林男、31歲林男被救出時已無呼吸心跳，26歲方女雖意識清醒，但雙腳骨折，疼痛難耐，因此被分別送往聖保祿醫院、部立桃園醫院、桃園長庚醫院，2名男子經搶救後仍宣告不治。

據悉，31歲林姓車行老闆陪一對夫妻上路試車，自己坐在副駕，途中車輛不明原因自撞路樹，導致他全身多處骨折，當場失去生命跡象。透過其他用路人的行車紀錄器畫面可知，當時這台BMW的速度「快到模糊」，不久後就聽見碰一聲巨響。

據了解，事發地點距離車行車庫僅850公尺遠，以一般時速開車車程僅需2分鐘，而東勇北路因路闊又筆直，許多開豪車的車主都喜歡在該條馬路高速奔馳，這台肇事的BMW被拖走時，時速表上的紅針仍停在140，顯示事發當時時速相當驚人。