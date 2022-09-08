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林穎孟送保證書到市府撲空　柯文哲視察工地隔空酸：到法院解釋

▲▼柯文哲視察萬大線加蚋站暨穿越新店溪至新北永和永平國小站長隧道工程貫通。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲視察萬大線加蚋站暨穿越新店溪至新北永和永平國小站長隧道工程貫通。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市議員林穎孟6日要求台北市長柯文哲簽署「不投降」承諾書，被台北市長柯文哲7日反嗆，要林穎孟簽「絕不詐領助理費的保證書」。林穎孟8日上午到台北市政府送已簽好的「絕不詐領助理費保證書」，但柯文哲不在市府，加上市府大樓電梯有管制，所以林穎孟只好站在市府一樓將保證書交給駐衛警，由駐衛警轉交市府機要組。

面對柯文哲7日上午要求林穎孟簽「絕不詐領助理費的保證書」，林穎孟7日晚上11時臨時在媒體群組發表採通，提及自己已先簽署「不詐領助理費承諾書」，所以8日上午10時要送簽署好的承諾書、「不投降中國承諾書」一併送至市長室，而採通地點則規劃先在市府大樓1樓大廳集合，再到11樓市長室。

▲▼柯文哲視察萬大線加蚋站暨穿越新店溪至新北永和永平國小站長隧道工程貫通。（圖／記者袁茵攝）

不過，柯文哲8日上午10時根本就不在台北市政府，而是在萬華萬大路附近，視察捷運加蚋站（LG04）工區，並且在地底下搭工作台車前往永和永平國小站（LG05）工區，因此林穎孟的行程注定撲空，加上台北市政府市政大樓電梯有管制，林穎孟也難以直接搭乘電梯上11樓。

針對林穎孟要送「不詐領助理費承諾書」到市府市長室，柯文哲8日上午在捷運加蚋站工區回應，林穎孟不但要簽好，還要到法院好好解釋，「這樣才不會坐牢。」

據了解，林穎孟上午10時從市議會出發，步行前往台北市政府一樓西大門外面，手持裝有「不詐領助理費承諾書」、「不投降中國承諾書」的牛皮紙袋，在市府一樓外側交給駐衛警收下，再由駐衛警轉交給市府機要組，尚不確定柯文哲是否已經收到。

而林穎孟也發新聞稿指出，她已簽署完成且已送到市長室，代表誓死捍衛清白的決心，而柯文哲有決心嗎？自己也會再次送上「捍衛台灣絕不投降承諾書」，柯文哲同樣可以像在被質詢時，將承諾書丟進垃圾桶，不斷地霸凌、羞辱、叫人去死，踐踏民間九大社團的民意，這就是柯市長選擇的歷史定位。

▼林穎孟送「不詐領助理費承諾書」到北市府。（圖／記者袁茵攝）

▲▼林穎孟送「不詐領助理費承諾書」到北市府。（圖／記者袁茵攝）

▲▼林穎孟送「不詐領助理費承諾書」到北市府。（圖／記者袁茵攝）

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