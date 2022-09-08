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曾找沈慧虹接北市副市長？　柯文哲：其實要找的是藍世聰　

記者袁茵／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘7日表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾想找民進黨新竹市長參選人沈慧虹當台北市副市長，想不到沈現在在選新竹市長；而黃珊珊則於當天下午否認有此事。台北市長柯文哲8日也說，以訛傳訛就是這樣，原本是說好由台北市民政局長藍世聰接，這種很久以前的事，在投票前拿出來講很奇怪。

▲▼柯文哲視察萬大線加蚋站暨穿越新店溪至新北永和永平國小站長隧道工程貫通。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲視察萬大線加蚋站暨穿越新店溪至新北永和永平國小站長隧道工程貫通。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲8日上午視察萬大線加蚋站，會後接受媒體訪問。針對柯建銘爆料黃珊珊想找沈慧虹接台北市副市長職務，柯文哲表示，他於2014年剛選台北市長時，沈慧虹還有給他上過課，對方在工程上算是專業人士，但「政治上常常以訛傳訛」，柯建銘與自己算是老朋友，「以訛傳訛就是這樣，他（柯建銘）也不知道全貌。」

柯文哲笑稱，黃珊珊找沈慧虹接副市長這事情，「呵呵，這一定不對。」因為本來黃珊珊離職後，說好是由藍世聰來接，但因為台北市副市長蔡炳坤生病，加上台北市人口數下降至250萬人，所以也就沒有此事，「以訛傳訛、傳來傳去，我覺得聽一聽就好，沒什麼特別的。」

被問到怎麼看此時間爆出沈慧虹一事？柯文哲提及，自己與沈慧虹都認識，對方在台北市政府交通局工作很久，「這種很久以前的事，他（柯建銘）拿出來講，我覺得也不需要，特別是很奇怪，投票前拿出來講。」他認為柯建銘應該就是隨口講講，且看別人說沈慧虹還露出尷尬微笑。

媒體追問，柯建銘、沈慧虹還稱高虹安是被逼著參選，這些話是否代表對選情告急？柯文哲回應，高虹安是做事很龜毛的人，一定要準備好才開始宣布參選，每當詢問「準備好了沒」時，高虹安都會說「不行、不行，還要準備」，「她一定要準備好才下場。」

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