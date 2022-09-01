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金防部首次擊落侵擾無人機！陸委會：法治國家依法行政

金防部聯合反登陸作戰操演 展現國軍精實戰力

▲金防部聯合反登陸作戰操演。（圖／軍聞社）

記者蔡紹堅／台北報導

對岸無人機近期不斷侵擾金門，金防部9月1日宣布，於中午擊落一架不明的民用空拍機。對此，陸委會發言人邱垂正表示，我國是民主法治國家，政府各單位依法行政，依照兩岸條例，大陸民用航空器未經許可進入金馬等外島限制區域，執行空防任務機關必要時應予示警、強制驅離或逼其降落。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正提到，我國是民主法治國家，政府各單位依法行政，並採取適當的因應措施，依照兩岸條例第二十九條第一項及第三十一條規定，中國大陸民用航空器非經主管機關許可，不得進入台北飛航情報區限制區域，倘其未經許可進入台北飛航情報區限制區域，執行空防任務機關得警告飛離，或採取必要之防衛處置。

邱垂正指出，根據兩岸條例施行細則四十一條第四款的規定，中國大陸民用航空器未經許可進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，執行空防任務機關應對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備，必要時應予示警、強制驅離或逼其降落。

邱垂正強調，面對中共的各種軍事威脅行動，國防部訂有平時突發狀況應變處置規定、戰備規定、接戰規定等相關規定，針對不同的情況而採取相應的處置依據，中共解放軍無人機應非單純的民用航空器用途，針對中共已無人機侵擾我方的作為，國防部一定會適時採取必要且強力的反制作為。

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