陸委會批夏立言掉中共陷阱　國民黨：政府無能溝通兩岸只會酸葡萄





▲陸委會前主委、國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／台北報導

針對陸委會批評國民黨副主席夏立言訪陸是落入中共劣質操作陷阱中且傷害國家利益，國民黨文傳會副主委林家興今（29）日回應指出，只會製造衝突、對實際問題束手無策的民進黨政府，無能溝通兩岸只會酸葡萄。

夏立言在大陸不僅當面提及台灣民眾對軍演的不滿、積極為在大陸求學、工作、生活的台灣民眾發聲，更強力維護台灣受衝擊的中小企業與基層農漁民權益，反觀民進黨在兩岸溝通上失能、無力維護台灣權益，國民黨是為捍衛台灣權益、民生福祉才挺身而出，呼籲只會製造衝突、對實際問題束手無策的民進黨政府，不要「吃不到葡萄說葡萄酸」，只會批評以具體行動解決問題的國民黨，簡直搞不清楚誰是在野黨，誰才是執政黨。

林家興指出，美、日等國際友人都鼓勵、樂見台灣應與大陸維持溝通交流管道，避免誤判導致衝突可能，就連蔡英文總統都曾指出對兩岸建設性對話抱持開放態度，可見維持台海和平穩定方符合各方利益。然而在民進黨執政下，台海緊張局勢持續升高，但目前仍在大陸求學、就業或生活的台灣民眾仍達近百萬，且兩岸也仍維持頻繁之經貿往來，國民黨有意願也有能力捍衛台灣人民權益、為台灣發聲，這也是夏立言訪陸的初衷。

林家興表示，國民黨一向秉持依照《中華民國憲法》及本黨黨綱、黨章等一貫立場，堅持台灣利益優先的原則，與大陸進行有「原則的交流」。夏立言訪陸首日，就宣示此行是為「捍衛中華民國，捍衛台灣權益」，不僅表達台灣民眾對中共軍演的不滿與憂慮，更多次具體反應，希望大陸當局協助解決台灣人民在大陸遇到的困境及兩岸交流問題，都得到陸方正面回應。

林家興抨擊，民進黨不僅無力解決兩岸緊張情勢上升下，台灣民眾在大陸遇到的困境，民進黨面對中共飛彈飛過台灣上空、中共無人機屢次進犯國軍軍營，持續侵擾台灣海空域，更是默不吭聲，不敢明確下令要有實質反制作為，不但徒增前線國軍官兵戰備壓力，更陷台灣安全於險境，這才是傷害台灣實質利益！

林家興強調，民進黨所謂抗「中」保台，僅僅是關起門來夢囈式的口號治國，反觀國民黨在支持「親美愛台，國防保台，和平護台」的同時，不僅能和大陸當局溝通解決台灣人在大陸的問題、維護台灣基層農漁民權益，更能夠在陸方面前直言反應軍演不滿，在處理兩岸問題上高下立判。