蘋果3大關鍵新品！　iPhone 14 Pro大剪瀏海變「動態島」內藏玄機

記者廖婕妤／台北報導

蘋果秋季發表會在今日凌晨登場，發表了iPhone 14系列、Apple Watch及AirPods Pro等3大新品，其中iPhone 14 Pro系列也終於剪掉瀏海，將前置鏡頭與新通知UI合併設計成「動態島」（Dynamic Island），瀏海宛如變成了「黑條動態」般，可用來顯示電池百分比、來電訊息等。

iPhone 14系列

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）



iPhone 14、iPhone 14 Plus

此次推出了6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus，捨去過去的mini機型，搭載A15晶片，具備全新雙相機系統，新增了「車禍偵測」功能、智慧型手機業界首創利用衛星的「SOS 緊急服務」安全功能，以及 iPhone 歷來最持久的電池續航力。

iPhone 14與iPhone 14 Plus有午夜色、藍色、星光色、紫色及紅色共5色，並提供3種容量可選，將於9／9開放預購。iPhone 14售價27900元起，9／16開始供貨；iPhone 14 Plus售價31900元起，10／7開始供貨。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

最受果粉期待的Pro系列則有6.1吋iPhone 14 Pro及6.7吋iPhone 14 Pro Max，搭載A16晶片，最讓人驚豔的是終於剪瀏海了，改為挖孔螢幕設計，將前置鏡頭與新通知UI合併設計成「動態島」，瀏海宛如變成了「黑條動態」般，可用來顯示電池百分比、來電訊息等。

新Super Retina XDR顯示器，加上全新1Hz更新頻率技術，實現螢幕能「永遠顯示」功能。另外還有4800萬像素相機、「車禍偵測」功能、利用衛星的「SOS 緊急服務」，以及透過「動態島」以創新方式接收通知與活動。

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max將提供4種顏色，包含深紫色、銀色、金色和太空黑色。iPhone 14 Pro售價34900元起、iPhone 14 Pro Max售價38900元起，於9／9開放預購、9／16開始供貨。

▲iPhone 14 Pro「動態島」（Dynamic Island）。（圖／翻攝YouTube／Apple）



AirPods Pro 2

搭載全新H2晶片，大幅升級「主動式降噪」及「通透模式」，更打造獨特且身歷其境的「空間音訊」聆聽體驗。

使用者透過觸控耳機柄，就能控制媒體播放和音量調整，按壓耳機柄則可以接電話等其他功能；另外，具有更持久的電池續航力，充電盒進行額外4次充電的情況下，在「主動式降噪」模式中能聆聽長達30小時，比前一代多了6小時。

AirPods Pro 2定價7490元，將於日後在台灣開放預訂，並於今年稍晚開始供貨。

▲AirPods Pro 2。（圖／蘋果）



Apple Watch

Apple Watch Series 8、SE

具備新的溫度感測器，可以計算排卵期，雙感應器也提升測量精準，晚間的溫度偵測更加準確到可偵測0.1度的變化。

新增「車禍偵測」功能，可自動偵測是否發生嚴重車禍，並自動報警，最新的感測器可感受手錶震動狀態，關注正面、側面、追尾與翻車共4種車禍問題。

電池有18小時續航力，低功耗狀態運行使用時間更可達36小時；另外也支援國際漫遊功能，全球有30家廠商支援。目前有4種顏色可以選擇，9／9開始訂購，9／16開始發售。

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 一般使用情況下最高可達36小時電池續航力，全新低耗電設定還可延長電池續航力至60小時。內建3個麥克風，提升語音通話音質。「尋路者」錶面專為尺寸加大的 Apple Watch Ultra 顯示器設計，包含內建指南針的錶盤以及可容納至多八個複雜功能的空間。

同時，推出越野錶環、高山錶環及海洋錶帶三款新錶帶。Apple Watch Ultra定價2萬5900元，於9／9開放訂購、9／23發售。

▲蘋果秋季發表會推出3款Apple Watch。（圖／蘋果官網）