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iPhone 13 mini「降價2000元」！　果粉曝降價少內幕：快去搶庫存

▲蘋果,iPhone 13 Pro Max,蘋果直營店。（圖／記者吳珍儀攝）

▲iPhone 13全容量降價1千元。（示意圖／記者吳珍儀攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 14全系列在蘋果秋季發表會登場，入手價2萬7900元起。但到底要不要換新機，大家都有各自的考量，然而，就有網友在蘋果官網發現，新機發布後，iPhone 13以及mini都降價了，iPhone 13降價1000元，iPhone 13 mini則是便宜2000元，不過令人意外的是，iPhone SE 3竟然漲價1000元。

有網友在PTT發文，去官網看了一下發現，舊款僅剩下iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 12和iPhone SE 3；iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max則是沒有資訊，猜測是下架了。他指出，iPhone 13 mini 全容量降2000元，iPhone 13則是全容量降1000元，不過，iPhone 13系列降價，iPhone SE3居然漲價1000元。

IPhone SE3 全容量漲價1000元

64GB：13,900 → 14,900 元
128GB：15,500 → 16,500 元
256GB：19,000 → 20,000 元

IPhone 13 mini 全容量降價2000元

128GB：22,900 → 20,900 元
256GB：26,400 → 24,400 元
512GB：33,400 → 31,400 元

IPhone 13 全容量降價1000元

128GB：25,900 → 24,900 元
256GB：29,400 → 28,400 元
512GB：36,400 → 35,400 元

貼文曝光，掀起網友討論，「喜歡小巧好操作手感，真的可以好好考慮i13 mini」、「i13 Pro直接蒸發」、「降超少」、「才降1000喔」、「i13 Pro只能去門市搶庫存囉」、「要換i14的還不快去搶i13 Pro，i14看到晶片還是上一代直接不考慮」、「降超少因為一堆人想回頭買i13阿」、「殘念，想說有的話等等直接去買i13 Pro」。其中有果粉指出，「新一代Pro發表後，前一代Pro會從官網下架，行之有年」。

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