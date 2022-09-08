毒品通緝犯偷車遇攔檢...猛撞警車狂逃　勇警跳3ｍ高牆負傷逮人

▲警車包抄追捕將贓車逼得無路可逃。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因毒品案遭通緝的35歲高姓男子，7日晚間在桃園區竊取自小客車後逃往大園區，警方發現他後攔檢盤查，高男拒停車受檢並衝撞警車竄逃，員警立即尾隨追追緝並呼叫支援追捕，將高男逼至棄車翻越3公尺高牆逃逸，自後追捕的警王孝慈在躍下高牆時不慎扭傷左腳，仍忍痛在棄車地約30公尺處溝渠將高男逮捕，全案依法移請偵辦。

▲追緝中警車遭衝撞毀損。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子所昨晚(7日)受理報案，被害人指稱晚上18時許，停放於桃園區慈文路的自小客車遭竊，員警受理後循線追查發現該車正往大園方向行駛，員警馬上分組進行追緝並通報該轄區分局協助攔查。21時45分許，警員王孝慈及劉宥佳在大園區菓林路發現該失竊自小客車，立即鳴笛示意該車駕駛停車受檢，駕駛竟衝撞警車後加速逃逸，員警立即尾隨追緝，並通報周邊航空警察局及大園分局警力加入追捕，該駕駛高姓男子見無路可逃，竄入附近加油站後方空地，隨即棄車翻牆逃逸。

▲▼高男翻牆逃竄草叢內，員警自後追趕爬牆扭傷腳仍奮勇逮捕竊車賊。（圖／桃園警分局提供）

王員緊隨追捕，劉員則引導支援警力緝捕方向，最後在離棄車現場數十公尺的溝渠空地將高男緝獲，王員在追逐期間隨高男躍下高約3公尺多的擋土牆，左腳不慎扭傷，仍強忍疼痛奮勇將其制伏，赫然發現高男除了竊取自小客車外，因涉及毒品案被發布通緝中，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

王員奮不顧身逮捕嫌犯，為維護治安無私奉獻，市警察局局長許錫榮立即指派駐區督察顏證文代表致贈慰問金，並當面轉達慰問嘉勉之意；桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐也立即至埔子所慰問同仁，並致贈獎勵金，簡主任對於勇警的表現至感佩服，他肯定員警打擊犯罪維護社會治安，永遠站在第一線保障民眾的安全。