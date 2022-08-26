攜手構築優質健康職場　機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴

▲機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴，桃園市長鄭文燦(中)、交通部技監張垂龍(右3)、機場公司董事長林國顯(右2)、機場公司范孝倫(右1)、桃園市政府勞動局局長吳宏國(左2)、桃園市政府勞動檢查處處長李賢祥(左1)簽署合照。（圖／桃園機場公司提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

桃園國際機場園區每天有超過3萬餘名公、民營單位員工勤奮工作，為建構更安全優質的健康職場環境，機場公司8月26日在桃園市長鄭文燦、交通部技監張垂龍、董事長林國顯及桃園市政府勞動局局長吳宏國的見證下，由總經理范孝倫及桃園市政府勞動檢查處處長李賢祥共同簽署安全伙伴宣言，締結為伙伴關係，承諾透過積極合作強化機場園區整體安全衛生管理水準，秉持「尊重生命、以人為本」的共同價值，努力降低職災發生之機率。

▲機場公司總經理范孝倫與桃園市政府勞動檢查處處長李賢祥共同簽署安全伙伴宣言，締結為伙伴關係。

機場公司董事長林國顯指出，桃機公司只有6、700人，但工作包含飛航安全督導、地安管控、資訊安全、營運安全、工程安全與職業安全等項目，這是機場200多個單位、3萬多人每天都要面對的環境跟作業，每一環節都非常重要。要提供最安全、最健康的環境給在此服務的同仁，光靠機場公司跟大聯盟夥伴還是有所不足，所以能得到市政府勞動部門專業的支持跟協助，在各種重大的程序、作業跟人員管控上繼續精進。非常榮幸也感謝市長、局長跟處長從今天開始一直到明年底，持續協助並檢視機場，希望桃園機場「安全上達到職安零傷害目標」，雖然困難但是要當做最高指導原則，全力保障全體同仁的安全。

▲桃園市長鄭文燦(中)、交通部技監張垂龍(中右)、參與機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴見證，與機場公司董事長林國顯(右5)司總經理范孝倫(右4)、桃政府勞檢處處長李賢(左四)及機場夥伴合影。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市政府積極推動安全伙伴制度，採取中心與衛星伙伴方式，像是今天就透過與機場公司簽署，也將其協力廠商納入，讓機場能夠永續營運並提高防災能力。桃園機場近兩年已通過疫情考驗與壓力測試，未來要面對擴建與維持日常營運不中斷，在空間變窄、交集的密度變高的狀況下，安全係數需同步提高；市府非常樂意與機場公司合作，希望在日常運作中落實飛安、工安、職安，做為永續營運的基礎，在看不見的角落也依照SOP運作。市長同時強調第一航廈跟第二航廈的機電及供水系統，尤其控制系統零件一定要更新，機場公司現在也累積了許多經驗，轉換新系統會很順暢。另外也要強化電力跟水災的防災能力，像是目前機場邊界的埔心溪防洪，市府採用一百年的標準，另外也會進行改道，希望能夠讓桃園機場的防災韌性更提升。

▲機場公司與桃市府勞檢處締結安全伙伴，桃園市長鄭文燦(中)、交通部技監張垂龍(右3)、機場公司董事長林國顯(右2)、機場公司范孝倫(右1)、桃園市政府勞動局局長吳宏國(左2)、桃園市政府勞動檢查處處長李賢祥(左1)簽署合照。

本次安全伙伴計畫期間自111年8月26日至112年12月31日止為期一年半，雙方承諾合作事項包括:「落實機場園區維運承攬標案職業安全衛生管理制」、「強化機場園區維運承攬標案稽查輔導」、「定期辦理安全伙伴職業衛生教育訓練、宣導或觀摩講座」等其他有助提升職業安全衛生之工作。機場公司自99年10月成立以來，一直秉持「安全、正直、專業、創新、熱情」五大核心價值，致力保障機場工作人員的安全健康，已於108年通過TOSHMS職業安全衛生管理系統CNS 45001及國際職業安全衛生管理系統ISO 45001標準雙認證。本次與桃園市政府的合作，預期能更有效整合雙方資源，共同提升災害預防及風險控管能力，強化設備設施安全，以構築安全優質健康的職場，給予機場園區所有工作人員更完整的保障。