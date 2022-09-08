　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社運名醫「沃草」創辦人柳林瑋將入監！強吻女子判刑8月定讞

▲▼醫師柳林瑋涉嫌猥褻3女，上訴二審高等法院外受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

▲醫師柳林瑋猥褻女子遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

參與太陽花學運的「沃草」創辦人柳林瑋醫師，遭檢方起訴他以創辦網站壓力大、禮貌擁抱、按摩等藉口，藉機猥褻3名女子，他否認犯罪，辯稱都是女方交往不成才陷害他。二審僅認定他在校園散步後擁抱女子強吻得逞，判刑8月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，柳林瑋將發監執行。

現年39歲的柳林瑋，因與多名不認識的網友共同成立「公民1985行動聯盟」，之後又成立網站「沃草」，在公民運動中頗負盛名。而太陽花學運時，柳林瑋也積極參與，被稱為「社運醫師」；另外他也是保健品品牌「MedPartner」（美的好朋友）創辦人。

但2017年4月間，一名女子先在網路上宣稱遭柳男猥褻，檢警開始偵辦，事後又有2名女子也向檢警提出告訴。檢方調查時，柳男否認犯罪，辯稱這些女子都是因為交往不成，才會反控他猥褻。但檢方仍認定柳男涉犯「強制猥褻罪」提起公訴。

一審法院調查後，發現第一位出面指控的女子，是因柳男2017年4月間帶她在建國中學校園散步後，之後為了躲雨回到車上，柳男竟以創辦網站壓力很大為由，希望女子給予擁抱支持，女子雖錯愕但仍配合，沒想到柳男竟然趁機強吻得逞。另外也有女子指控，與柳男2015年間邀約共進晚餐，柳男當晚開車送女子回信義區宿舍時，以「久未見面」的禮貌性擁抱為由，擁抱女子，最後更強吻得逞。最後一個女子是柳男公司的工讀生，柳男付錢請她打掃房屋，2017年10月間他請工讀生為他按摩，沒想到他竟起身擁抱工讀生，並趁機撫摸下體得逞。一審法院認定柳男對3名女子侵犯均有罪，判刑1年6月。

不過上訴二審後出現不同認定，高院僅認定第一位女子指控的部分屬實，柳男在建中校園散步後，擁抱女子並強吻得逞，這部分有罪，維持一審的刑度8月；至於與女子共進晚餐後擁抱、對工讀生擁抱的2個犯行，高院則認為不成立，改判無罪。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，柳林瑋將發監執行。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
快訊／中華電限量網路預約iPhone 14！　預購下午開跑
快訊／iPhone 13官網降價！　網驚喊：快搶庫存
56歲美魔女脫了！　41kg宜蘭辣曬比基尼
果粉無法接受！　iPhone 14系列「2大缺點」
「梅花」中秋逼近！估收假日轉中颱　1圖秒懂連假雨區變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化平交道號誌「連3天秀逗」！大村、花壇列車誤點　台鐵搶修中

跟猴子拚輸贏？柴山驚見「榔頭哥」　警追身分竟是一票男大生

載非法移工被查獲　移民官見「老司機」：大哥，怎麼又是你

框海派酒店妹出場初四了！急搭小黃被阻怒開踹　 慘遭打到送急診

利益喬不攏！他連開10槍「1人中彈」開賓士自首　見警喊餓討便當

快訊／行經北宜公路必須小心「它」！　已害2騎士慘摔送醫

北市警局「數位鑑識實驗室」成立　曾幫破一銀盜領等重大刑案

醫院強吻襲胸妹子1年後挨告　男喊冤：她還讚我舌頭很厲害

「看到美女圖智商打對折」詐團男扮女裝　35人遭騙750萬

電信店員缺業績...友盜用6證件「助領364元獎金」　兩人下場不同

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

彰化平交道號誌「連3天秀逗」！大村、花壇列車誤點　台鐵搶修中

跟猴子拚輸贏？柴山驚見「榔頭哥」　警追身分竟是一票男大生

載非法移工被查獲　移民官見「老司機」：大哥，怎麼又是你

框海派酒店妹出場初四了！急搭小黃被阻怒開踹　 慘遭打到送急診

利益喬不攏！他連開10槍「1人中彈」開賓士自首　見警喊餓討便當

快訊／行經北宜公路必須小心「它」！　已害2騎士慘摔送醫

北市警局「數位鑑識實驗室」成立　曾幫破一銀盜領等重大刑案

醫院強吻襲胸妹子1年後挨告　男喊冤：她還讚我舌頭很厲害

「看到美女圖智商打對折」詐團男扮女裝　35人遭騙750萬

電信店員缺業績...友盜用6證件「助領364元獎金」　兩人下場不同

58歲尼可拉斯凱吉女兒出生！「結婚5次、3度當爸」小30歲日籍妻順產

10分鐘從卡車變舞台！紙風車連續3天5場演出　中秋節免費看

舒味思® X ETtoday 品味野餐日華山週六登場！IG人氣店家都在這

快訊／鴻海電巴現身國慶影片！駕駛畫面全曝光、網友超驚艷

恐誘發癲癇！雪隧暫緩「七彩情境燈」試辦　1前提下不排除再採用

低碳時代、健康生活　清水服務區取得國道首張優良級空品標

一樣在西門町！成都楊桃冰新店面裝潢中　9月中下旬搬家

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

台灣遊客瀘定6.8地震被困海螺溝　換泳衣準備泡湯突地動山搖

宋慧喬、李敏鎬「全黑現身機場」行程曝光！　手中包款神呼應成行走畫報

社會熱門新聞

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

林森北酒店失火1人昏迷　酒店妹倉惶避難

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

2兄和小舅輪流侵犯！少女淚訴「我受不了」

即／雲林虎尾傳槍響！1人中彈送醫搶救

即／辣媽主播慘了！幫買犀牛卻呼攏三立老總　爽撈781萬被起訴

女師罰國小童上下樓梯10趟　校方被判國賠

礁溪長榮鳳凰酒店冒濃煙　522客人今晚全免費

代購「不二坊」竟賣假貨　中秋前夕海撈600萬

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院敗訴

「沃草」創辦人柳林瑋將入監！強吻女子判8月定讞

泌尿醫偷吃護理師！拍88極樂影照　宿舍涼亭激戰

更多熱門

相關新聞

嚴辦查賄選　邢泰釗提三箭一板斧

嚴辦查賄選　邢泰釗提三箭一板斧

為了因應年底九合一選舉可能發生的賄選、暴力等事件，最高檢察署檢察總長邢泰釗7日宣示查賄選決心。他引用法務部長蔡清祥指示的「嚴辦為最佳宣導」原則，提出查賄選「三箭一板斧」，要從陸海空三方面，積極宣導查賄，並以全民檢舉、處處地雷為目標，提供高額檢舉獎金阻止賄選。

店老闆猥褻弱女　賠錢+疾病纏身獲緩刑

店老闆猥褻弱女　賠錢+疾病纏身獲緩刑

給說法／什麼是外役監

給說法／什麼是外役監

雲林狼父性侵女兒　判刑4年定讞

雲林狼父性侵女兒　判刑4年定讞

妻子稱性行為不潔　10年不做丈夫訴離

妻子稱性行為不潔　10年不做丈夫訴離

關鍵字：

法律人權柳林瑋沃草社運擁抱強吻猥褻最高法院三審無罪

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

女浪漫約炮一結束變調　遭7男性侵

iPhone14來了！蘋果發表會看這

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面