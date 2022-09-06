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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／什麼是外役監？所有受刑人都能去嗎

犯人，偷盜，監獄，鐵牢（圖／視覺中國CFP）

▲外役監是給予受刑人部分自由，使其習慣自我管理、做好回歸社會準備的地方。（圖／視覺中國CFP）

日前在台南發生令社會震驚的雙警命案，後來爆出原來兇嫌是台南明德外役監逾期未歸的受刑人，因為碰上警方盤查就憤而行兇。而數日後，法務部亦發布花蓮自強外役監有2名受刑人逃逸的消息，令社會對監所管理的信任度降到低點。究竟什麼是外役監？為什麼受刑人還可以返家探親？

協助受刑人接軌社會

監獄不是讓犯了罪的受刑人們接受懲罰的地方嗎？為什麼要給他們這麼多自由？刑罰的作用，除了對這些受刑人曾犯下的不法行為進行懲罰外，更重要的目的在於，希望他們在接受刑罰的過程中，也能改過自新、重新做人。因此，要怎麼讓受刑人在服完刑期後重新與社會接軌，也成為一個難題。

如果讓一個長期被監視、嚴格管理的人忽然得到完全的自由，反而會導致其難以管理自己的生活而無法融入社會，結果只能走回犯罪的老路。外役監就是給予受刑人部分自由，使其習慣自我管理、做好回歸社會準備的地方。受刑人每個月可以有幾天與家人同住，經許可還能返家探視。

不過，並非所有受刑人都有機會到外役監，除了必須經過身心健康狀態的評估，以及獄中各項評量表現的考核外，若曾犯脫逃罪、毒品危害防制條例、累犯、被撤銷假釋，另有保安處分待執行、性侵害及犯家庭暴力罪者，則不得申請外役監。

外役監的問題

外役監制度受到社會批評，就是認為讓受刑人「過太爽」，才會發生讓返家探視的受刑人這麼容易就逃離掌控，形成社會安全的漏洞。

根據矯正署2022年8月23日的統計，近十年從外役監脫逃者總共有49人，其中僅4名是從機關內逃出，其餘45人都是趁返家探親時「逾期未歸」，此次台南殺警案事發第一時間稱「逾期未歸並非逃獄」，也引發各方批評。或許獄方只是想表示此案並非自己管理不當所導致，但這不更顯示出矯正署對於受刑人行蹤根本無法掌控？或許，未來可藉由命受刑人配戴電子腳鐐等裝置方式，確實掌握其狀況，亦不失為一種協助受刑人自我管理的方法。

此外，也常常流傳權貴者可以透過關說讓自己去外役監輕鬆度日的說法。根據民間司改會於2018年提出的資料，於2017年底涉犯《貪汙治罪條例》的受刑人，在三個外役監裡分別佔19％（明德）、23.6％（八德）、20.9％（自強），相對於一般監獄裡的0.8％確實是非常高的比例。

這當然有可能是制度所造成的結果，因為白領犯罪者的脫逃率與再犯率不高，所以也相對容易被遴選進外役監。不過監察院過去也曾指出，矯正署稱審查基準表積分並非唯一標準還會考量其他情形，顯見遴選標準的不透明，自然就難以排除關說的可能性存在。

我國外役監制度還存在著很多問題，但是否該就此廢除？這樣的說法其實也沒什麼道理。回到一開始所提的刑罰的功用，既然改善受刑人的處遇能夠提升其再社會化的機會，若因重大刑案的發生就要廢除此制度，可說是因噎廢食，只是顯然還有很多需要加強的空間。監察院在兩年前就曾提醒過法務部，應檢討改進外役監受刑人返家未歸的問題，如今問題已浮上檯面，若不趁此時修正，更待何時？（本文轉載自法操

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