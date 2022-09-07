店老闆欺弱女「摸1次100元」　賠錢+疾病纏身獲緩刑

▲老翁多次對患有中度智障的女鄰居摸下體，事後再給100元打發。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名76歲林姓老翁受多種疾病纏身，為了洩慾，竟以100元為代價，多次對中度智障的女鄰居撫摸下體得逞。台中地院考量林翁無前科，賠償女子1萬2000元達成調解，依乘機猥褻罪處6月，得易科罰金，宣告緩刑2年，期間付保護管束。

判決指出，林翁在台中經營一家修改衣服的店面，由於年事已高，患有心臟病、疝氣、慢性腎衰竭等疾病，為了滿足私慾，明知鄰居小花（化名）為中度智能障礙者，多次找她到店裡，用手指與性器官摩擦小花下體，事後給了她100元打發她離開。

警詢時林翁稱小花沒錢的時候會主動找他，還會說「要不要一句話」，並承認有用手撫摸胸部及下體，但沒有插入，結束後會給100元，知悉小花有身心障礙，但不知道是中度智能障礙者。

小花表示，經過林翁門口時，他招手要自己進去，把鐵門關上後就開始摸她，過程中令小花覺得很害怕，有拒絕林翁，更控訴對方從去年4月起至9月間多次找她過去，但因小花無法準確說明次數、時間，故檢方認定猥褻行為1次起訴。

法官認為，林翁明知小花是智能障礙者，趁機猥褻得逞，審酌林翁坦承犯行，並與小花父親以1萬2000元達成調解，且患有各種疾病，依乘機猥褻罪處6月，得易科罰金，宣告緩刑2年，期間付保護管束。