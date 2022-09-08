「嚴辦為最佳宣導」！查賄選檢察總長邢泰釗提三箭一板斧

▲檢察總長邢泰釗宣示查賄選決心，提出三箭一板斧。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了因應年底九合一選舉可能發生的賄選、暴力等事件，最高檢察署檢察總長邢泰釗7日宣示查賄選決心。他引用法務部長蔡清祥指示的「嚴辦為最佳宣導」原則，提出查賄選「三箭一板斧」，要從陸海空三方面，積極宣導查賄，並以全民檢舉、處處地雷為目標，提供高額檢舉獎金阻止賄選。

邢泰釗在這次提出幾項查察賄選工作重點，特別在違反國家安全法案件，與後疫情時代可能涉及之刑事案件。首先，針對強化國安案件偵辦部分，針對大陸對臺灣長期滲透竊密及近期密集軍演，造成國家安全威脅，最高檢因應國家安全趨勢與動態，將加強督導，採取應對策略，提升各級檢察機關偵查效能，俾能與時俱進，有效確保國家安全與民主、法治。

邢泰釗強調，檢察機關正強化資通犯罪偵辦量能及情資掌握，同時防範新興滲透模式，注意利用代理人從事資訊戰；以新科技隱匿人流、金流、資訊流斷點等不法手段進行滲透。未來檢察機關在個案偵辦方面應加強與相關機關密切聯繫，透過案件合作縮短磨合期，藉由各種專業交流與講習，加強蒐證技能，充實法律內涵，提升檢察機關辦理國安案件專業度。

另外邢泰釗也舉出後疫情時代可能的違法選罷法案件類型，包含民眾基於安全考量避免群聚，因此評估候選人或其樁腳將減少以餐飲、旅遊類方式實施賄選。而賄選現金之發放，也有可能從傳統直接發放現金方式，改成統包方式辦理。不實訊息勢必更為猖獗。利用DeepFake技術進行違法競選方式，在關鍵時刻，可能出現。賭盤可能更為盛行。美國、日本疫情期間的槍擊暴力事件衍生效應密切注意。

因此邢泰釗提出查賄選「三箭一板斧」計畫，從「陸」：編印公職人員選舉罷免法刑事及選舉法令輯要；偵查要領彙編；無罪判決案例彙編等「查賄葵花三寶典」發送全國各檢察機關及司法機關作為查賄指引。「海」：「反賄海報 遍地開花」，印製反賄選海報，發送各地張貼，鼓勵民眾檢舉不法賄選。「空」：透過空中社群媒體播放「反賄選愛臺灣7＋2微電影」，分送各公開場所播放，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選。至於「查賄一板斧」：如有不法之徒執意賄選，檢察官將嚴正執法，藉由警察機關1057所派出所及60處調查局處站，佈建一萬枚以上地雷，經由「全民檢舉 處處地雷」等情資，嚴厲查察不法賄選。





▼檢察總長邢泰釗宣示查賄選決心。（圖／記者吳銘峯攝）