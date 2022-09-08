連假明登場！烤肉前先做3件事　醫：降低感染風險

▲許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中秋連假周五登場，許多民眾會相約烤肉過節，但國內BA.5疫情升溫，北市聯醫中興院區醫生姜冠宇提醒，烤肉前先做3件事，能降低一些被傳染幅度，包括「先確定自己快篩陰性」、「吃歸吃，一交談就戴上口罩」、「選擇通風寬闊環境」。

姜冠宇7日在臉書說，他並不主張「中秋節不要去烤肉」，因為若到現在都還這樣，實在不近人情，要烤肉，除了脆弱族群盡快接種疫苗，他只另外建議：

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1、自己先確定快篩陰性，再前去相聚烤肉。



2、做得到的話，吃歸吃，一交談就戴上口罩。（美國確實有人做到這樣，撐到上月才被感染）



3、選擇通風寬闊環境，包含廁所不擁擠且通風。

姜冠宇指出，這樣被傳染的幅度又能再降低一些，先跟大家預祝中秋連假快樂喔。

▼中秋、重陽等聚會防疫提醒。（圖／指揮中心提供）



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則提醒，中秋、重陽聚會應遵守勤洗手、戴口罩、與不特定人士保持社交距離等防疫規定，除了飲食需求、拍照免戴口罩外，外出應全程佩戴口罩，若有症狀請勿參加。

羅一鈞表示，營業場所、公共場域、餐飲場所應嚴格遵守以下措施，包括量體溫、員工健康管理、加強環境清消等，餐飲場所另應提供洗手設備及消毒用品，不得逐桌敬茶敬酒；另外，未接種疫苗長者、幼兒不建議參加。