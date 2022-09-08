指揮中心遭轟「超慢部署」沒買BA.5疫苗　李秉穎：根本還沒上市

▲李秉穎表示，不會為了等BA.5疫苗而放棄BA.1，這是全世界的共識。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

國民黨日前砲轟指揮中心「超慢部署」，買不到BA.5疫苗，只靠原始株＋BA.1預防，讓全民增加染疫風險。不過台大醫師李秉穎澄清，BA.5疫苗根本還沒上市，若上市了台灣當然會下訂單；且世界衛生組織（WHO）也建議，不要為了等新疫苗而放棄BA.1疫苗，「全世界都是這樣。」

針對次世代疫苗疑慮，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在節目接受專訪時解釋，BA.5疫苗才剛通過美國EUA，根本還沒上市，就算要買也是要等它2、3個月後出來才能買，現在打的疫苗也不會沒有用。

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李秉穎接著說明，自新冠病毒出現以來，每3～6個月就會出來一個主要病毒株，「所以幾個月後又要來個BA.6了，我們好像永遠趕不上病毒進度」，因此WHO也建議，不要去等新變異株做成的疫苗，否則永遠都會是落後的那一個，到最後什麼都沒打。

李秉穎提到，美國BA.5疫苗目前僅經動物實驗就通過緊急授權，不過他解釋，極少數疫苗確實會不做人體實驗就通過，「像流感疫苗就不可能，因為緩不濟急」，只要是同一個製程、僅改變發炎成分，標準OK就可上市，完全不做第三期試驗。

「我們有去看過世界各國對次世代疫苗的建議，所有人都在買BA.1，因為現在買不到BA.5。」李秉穎說，如果市場上有BA.5，大家當然就會改買新的，可是現在還沒辦法，目前市場上可以馬上獲得的就是BA.1。

李秉穎強調，當然希望有最新疫苗能夠應付BA.5，可是現在就買不到，「我們原則就是，不要為了等BA.5而放棄BA.1，這是世衛建議，全世界也都這樣做。」

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