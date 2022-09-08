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大杯美式只要22元！4大超商「中秋咖啡優惠」一次看　買1送1喝到爽

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11眾多咖啡飲品推出組合優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

中秋連假就要到了，如果沒要出去玩，不如就待在家喝咖啡耍廢！以下就整理4大超商推出的「咖啡優惠」，大杯美式下殺最便宜只要22元、大杯拿鐵29元，另外也有拿鐵買1送1及滿額折百活動，買越多省越多。

●7-11

7-11自即日起至9月13日止，CITY CAFE大杯美式6杯優惠價176元、CITY CAFE大杯拿鐵6杯優惠價221元，平均下來各只要29元、37元，且門市還有「滿額折百」活動，OPEN POINT會員購買全店指定商品只要報會員電話，不限支付工具，消費滿200元立折25元、滿400元享立折50元，以此類推，最高享滿711元立折100元優惠。

OPEN POINT行動隨時取同步有「CITY系列指定飲品組合優惠價666元」，品項為CITY PRIMA精品拿鐵12杯/組、CITY CAFE特大杯美式20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵18杯/組、CITY CAFE脆酷摩卡14杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組以及CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯/組。

●全家

全家將於9月9日至9月11日止推出「Let's Café大杯極選拿鐵買1送1（不限冷熱）」，以及私品茶濃靜岡抹茶拿鐵、黑松FIN乳酸菌補給飲料、OOHA荔枝乳酸菌氣泡飲、森永質上雪糕香草巧克力風味、翠果子超大葡萄乾、利口樂瑞士爽口糖通通買1送1。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，若搭配指定信用卡結帳再加碼送3杯。（圖／萊爾富提供）

●萊爾富

萊爾富自即日起至9月20日止，會員可享大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，且不限冰熱，若用HiPay綁聯邦信用卡結帳，再加碼贈3杯，換算下來爽喝大杯美式只要22元、大杯拿鐵29元，超級划算。

另外，若民眾於9月9日當天於蝦皮購物下單並選萊爾富取貨，完成取貨即可獲得大杯冰美式25元折價券，等於只要再付20元就能喝到大杯美式。

●OK mart

OK mart自即日起至9月12日止於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，期間再加碼喝「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」第2杯只要半價，還有19元香草霜淇淋等吃，提醒活動為會員獨享。

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