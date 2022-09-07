林信吾殺警求處死刑！冷眼任血流乾…2勇警5分鐘內相繼離世

▲台南殺警兇手林信吾今日遭檢察官起訴求處死刑。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南市安南區8月22日發生員警凃明誠、曹瑞傑遭割喉殺害，台南地檢署經過2周的偵辦，火速在今（7）日偵結，對冷血兇手林信吾提起公訴，並求處死刑。而林信吾在對2名員警狠砍55刀後逃逸，任由凃、曹2人倒地大量失血，先後在中午12時53分、58分不治身亡，2名勇警在5分鐘內失去寶貴生命。

檢方表示，林信吾先前就因強盜案件，被判應執行有期徒刑8年4月確定，先後在台南看守所羈押、台南監獄執行，並於2021年12月21日經遴選到明德外役監執行，但他享有較寬緩的處遇卻沒受矯正，脫逃後拒捕，甚至殺害2名員警。

檢方認為，林信吾蓄意殺警，並搶走警槍、子彈情節重大，犯案後畏罪逃亡，他在偵查時也坦承殺警，沒有冤錯假案的疑慮，且林犯罪手段冷血殘暴，他持利刃不斷對2警割喉、切頸、插胸、刺腹，現場血流滿地、浸透警服。

檢方指出，凃明誠頭部、頸部、胸部等處共受有17處銳力傷，隨後趕到的曹瑞傑全身遭攻擊38刀，2人身受重傷倒地失血，被急忙趕至的同仁送醫後，仍因失血嚴重、傷及肺、肝臟等，凃警於中午12時53分、曹警於12時58分，雙雙殉職。

起訴書中直指，林信吾沒有對垂死的2名員警存有一絲一毫憐憫之心，反倒在現場恣意搜刮，盜走彈匣1個後揚長而去，將倒臥血泊、奄奄一息的2名員警棄於南台灣8月正午的烈日下曝曬等死，殘忍罪大至極，依加重竊盜、強盜殺人、殺人、加重強盜、妨害公務，以及兩項槍砲罪將他起訴，並具體求處死刑。