移民署邀新住民慶中秋　宣導反詐騙+反賄選+防範非洲豬瘟

▲高雄市第一服務站與新住民慶中秋。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導



移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(7)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請法務部行政執行署高雄分署張雍制分署長擔任講座，介紹行政執行署業務及跨機關合作關懷弱勢家庭機制。另移民署政風室也宣導防範求職詐騙、企業誠信及反賄選，高雄市第一服務站更舉辦品嚐月餅和手作柚帽等趣味活動，與新住民提前歡度中秋佳節。

張雍制分署長說明，行政執行署主要為辦理公法上金錢給付義務等強制執行業務，政府為維護人民權益，針對民眾欠稅不繳或對罰單置之不理等事項，會透由行政執行署進行強制執行，必要時將採取扣押、查封、拍賣義務人之財產，並適時採取限制出境、聲請法院裁定拘提及管收等措施以落實公權力，民眾不可輕忽。

他也表示，行政執行署也常給予弱勢義務人關懷及協助，高雄分署近期與中央健康保險署高屏業務組及高雄市第一服務站共同合作，幫助一位滯欠健保費的單親新住民，除了捐贈慰助金及協助申請中低收入戶補助保險費外，更提供移民輔導及轉介福利資源等協助，展現公部門跨域合作及行政執行署溫馨柔情與關懷的一面。

9合1選舉將在今年11月26日舉行，移民署政風室呼籲全民應共同向賄選說不，檢舉賄選請撥專線電話0800-024-099。另近日謀職詐騙猖獗，有許多國人受到優渥高薪、異國體驗等誘惑，而不幸淪為人口販運的受害者。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，為防止非洲豬瘟藉由國際郵包夾帶肉製品入境，農委會已公告違規郵包裁罰措施，首次查獲違規輸入郵包者將處20萬元罰鍰，第二次(含以上)將處100萬元罰鍰，籲請新住民朋友注意。

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