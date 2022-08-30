疫情衝擊航班銳減　滯台移工暴增！移民署專案掃蕩逮22人

記者張君豪／台北報導

移民署台北市專勤隊聯合海巡署在8月30日清晨拂曉出擊，兵分多路至台北市萬華區、文山區經檢舉線報指出有逾期外籍移工聚集的宿舍進行行政查察，移民署這波聯合查緝行動，總計尋獲包含印尼、越南籍等22名、13男、9女外籍失聯移工到案，其中有1名印尼籍逾期女移工還是新北地檢署竊盜通緝犯。

▲移民署台北專勤隊30日搜索台北市兩處非法外籍移工宿舍，帶回22名逾期滯台移工。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

移民署指出，因近期新冠肺炎（COVID-19）疫情影響國際航班大減，在台逾期居留之非法外來人口日益增加，近期隨著國際航班逐步恢復，移民署加強查處遣送滯臺逾期外籍人士。

移民署北市專勤隊日前接獲民眾檢舉，8月30日會同海巡署組成專案小組、清晨兵分多路，到台北市萬華區西藏路、文山區景興街疑似藏匿逾期移工宿舍埋伏。

幹員埋伏時，恰巧遭遇逾期居留的越南籍失聯移工「阿好」外出，她直接遭專勤隊員逮捕，隊員趁協助「阿好」整理行李時直搗移工宿舍，突擊藏匿其中的多名失聯移工。

其中「阿好」的印尼籍室友「阿雅」尚未發現「阿好」遭逮捕，以為她要外出，半夢半醒間走出門外向友人道別，但經移民署查驗身分，意外發現「阿雅」竟是新北地檢署列案的竊盜通緝犯，當場逮人。

移民署呼籲，目前全台各縣市專勤隊將持續掃蕩非法逾期移工，並鼓勵逾期的外籍移工自行到案，移民署將會全力協助在台逾期外籍人士儘速返回母國，請民眾鼓勵逾期外來人口主動投案、儘早返鄉。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了