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健行科大「新住民教育與培力研討會」　體現大學教育對社會熱情

▲健行科大「新住民教育與培力研討會」

▲健行科大「新住民教育與培力研討會」，體現大學教育對社會熱情。（圖／趙佩玉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為體現大學教育對社會的責任與熱情，健行科技大學「大學社會責任實踐基地暨地方創生中心」，4日於該校舉辦「新住民教育與培力研討會」，研討會，由健行科大通識中心助理教授趙佩玉主持，中壢社大校長趙子澤、自立國小校長楊宇峰、桃園市政府社會局科長李瓊華科長並應邀擔任與談，氣氛熱絡。

會中，同時邀請中原國小黃木姻校長以及來自越南、泰國、印尼和馬來西亞的新住民黃越紅、魏雅淇、李志維、歐彩萍等進行新住民語文推展成效與困境、華語學習與越語教學的應用、司法通譯志工的現場與經驗、新住民社區營造計畫與執行等主題演講和探討。

▲健行科大「新住民教育與培力研討會」

魏雅淇擁有教育文學士並在泰國高中教授英文，現今她在台灣以教授泰語與文化為主，針對「泰國文化教學的成效與困境」指出：泰語和泰國文化是密切相關的，例如泰國人從小到大被教育要常說的「沒關係」、「真的很客氣」，反映了泰國人的思想、信仰和性格。在此地多年教學經驗中則發現，學員最愛的主題是泰國美食。期待疫情解封時，與學員一起到泰國來一趟跨國學習行程。

▲健行科大「新住民教育與培力研討會」

黃越紅在學華語時遇到許多挫折，說「鑰匙」被聽成「要死」，發音不正確鬧不少笑話。在國小擔任越語老師已經5年了，“老師”這兩個字也是“責任”與“傳承”。老師這個職業很需要熱情，投入工作，也需要有使命感。謝謝台灣對新住民的好，讓她人生更精彩。

目前在健行科技大學擔任國際專修部專任助理的李志雄，分享其擔任「新住民司法通譯志工」經驗指出，20年前剛來台灣工作，遇到許多困難，求助無門。決定加入「新住民人權協會」，從志工做起；為了學習台灣的法律常識，又報名中壢社區大學「新住民司法通譯培訓班」。今年繼續報名空中大學，希望將來畢業能用專業幫助更多人。

畢業於彰化師範大學的歐彩萍，非常重視社區文化和人文，經過多年努力終於在今年通過審核，補助的計畫名稱是「箏逢鄉隊」。評審老師曾問她：「你為什麼要用客家花布做馬來西亞風箏？並且到社區和關懷據點的長輩們一起做？」「我想家了……」，執行計畫的過程讓她在台灣長輩身上看見自己爸媽的身影，雖然不能回家常伴膝下，「老吾老以及人之老」的傳統美德驅使我對這塊土地投入更多愛與關心。

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