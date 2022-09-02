10失聯移工嗨開中秋烤肉趴！一次全被抓後悔了　滿桌好料來不及吃





▲10失聯移工提前嗨開中秋烤肉趴！一口氣全被抓懊悔了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊1日拂曉出擊，兵分多路至多處執行強化查察行動，共計查處非法外來人口28人。其中，一處民宅客廳聚集了10名越南籍失聯移工提前大開烤肉趴，在酒酣耳熱之餘，被移民官盯上渾然不覺，一口氣全被逮，被查獲後懊悔稱，中秋節是越南重要節日，所以才提前慶祝，沒想到會被一舉查獲。

高雄市專勤隊接獲線報，轄內1處民宅經常有外來人口聚餐飲酒，影響社區民眾安寧，經部署人力埋伏守候，見時機成熟，經屋主同意進入查察，果然發現客廳聚集了10名越南籍失聯移工正在開心烤肉。





▲▼10失聯移工嗨開烤肉趴！一口氣全被抓懊悔了。（圖／記者賴文萱翻攝）

10名移工在酒酣耳熱之際，對於已被移民官盯上還渾然不覺，被查獲後表示，因為中秋節是越南重要節日，所以提前相約慶祝開趴，想不到會被一舉查獲，如今只能去收容所繼續團圓。

其中，有1名失聯移工還企圖冒用他人居留證矇騙過關，不但馬上被移民官鷹眼識破，還發現他竟是經橋頭地檢署發布通緝對象，直接逮捕歸案。

另外，還有1組人馬前往某移工宿舍逐層檢查，失聯移工為了躲避查緝，跟移民官大玩「躲貓貓」，不僅在樓梯間上下穿梭，還有人躲在床底下用紙箱遮擋，最後還是全部乖乖束手就擒。

▲移民署表示，這次共計查處非法外來人口28人，包含失聯移工21人，其中還有1人是通緝犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

移民署表示，這次共計查處非法外來人口28人，包含失聯移工21人，其中還有1人是通緝犯；另同時查獲非法雇主11人及非法仲介3人。後續通通被帶回查辦及收容，並擇期執行遣返，相關違反就業服務法事證也將函送勞政主管機關依法重罰。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，若聘僱來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最高可處罰鍰新台幣75萬元，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金，千萬不要以身試法。