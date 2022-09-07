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台首大與中州科大列專輔學校　私校工會：人謀不臧拖垮財務

▲▼中州科技大學。（圖／翻攝自中州科大官網）

▲中州科大被退場審議會列為專輔學校。（圖／翻攝自中州科大官網）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（7日）上午公布第二波專案輔導學校，共有中州科技大學與台灣首府大學兩校，全國私校工會指出，中州科大被認定為專輔學校，主因是爆發烏干達學工案後被教育部命令停招，導致財務急遽惡化，恐難脫退場命運，而台首大主因是人謀不臧拖垮學校財務，教育部有監督失職之嫌，走向停辦似已成定局。

教育部今天上午召開退場審議會第3次會議，並公布第二波專案輔導學校，今年爆發烏干達學生打黑工還債的中州科大，以及被列為專輔學校的台灣首府大學，兩校因為財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運，以及學校積欠教師薪資，被列為專輔名單，教育部將給予兩校改善期限，中州科大到明年（112年）5月31日止，台首大則到113年5月31日為止。

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▲▼台灣首府大學傳出將停招。。（圖／台首大提供）

▲台首大被列為第二波專輔學校名單。（圖／台首大提供）

全國私校工會理事長尤榮輝指出，中州科大被認定為專輔學校，主因是今年爆發烏干達學工案後被教育部命令停招，導致財務急遽惡化，嚴重影響校務正常營運，恐難脫退場命運，而中州科大急速走向退場令人遺憾，是地方教育資源重大損失，此案也提醒私校在處理境外生招生、教學及生活輔導上引以為戒，必須特別謹慎小心，否則一旦爆發學工案，損害國家聲譽，有可能被教育部依私校法第55條命令停招，後續產生骨牌效應，引發財務危機、走入退場。

▲▼全國私校工會理事長尤榮輝。（圖／全國私校工會理事長尤榮輝提供）

▲尤榮輝認為，中州科大難脫退場命運，台首大停辦似已成定局。（圖／尤榮輝提供）

至於台首大被認定專輔學校，尤榮輝直言「毫不意外」，主因是人謀不臧拖垮學校財務，教育部有監督失職之嫌，目前董事會已無心辦學及無意挹注資金，111年度已停招，走向停辦似已成定局。

尤榮輝分析，台首大疑似有掏空校產情形，目前檢調偵辦中，今年五月底董事會突然宣布停招引發師生抗爭，是退場最壞的示範，造成師生權益受損，呼籲有意退場私校及早並妥善處理退場程序，不要重蹈覆轍。

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