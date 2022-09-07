台首大與中州科大列專輔學校　財務惡化「已動用最後保命錢」

▲教育部表示，台首大已經動用俗稱「最後保命錢」的設校基金。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（7日）上午公布第二波專案輔導學校，中州科大與台灣首府大學被列入第二波專輔學校名單，教育部指出，兩校財務問題嚴重，中州從8月起無法如期發放教職員薪水，台首大更嚴重，已經動用俗稱「學校最後保命錢」的設校基金，年底就會用完，若董事會已沒資金可投入，可提前向教育部申請停招，學校陷入僵局，只會讓教職員工生受害。

受到少子化影響，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔憂大學4年可能念不完，在立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，教育部昨起召開退場審議會，昨天先公布大同技術學院、高苑科大為首波專輔學校，今天早上公布第二波專輔學校，包括中州科大與台首大。

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▲中州科大從8月起無法如期發放教職員薪水。（圖／翻攝自中州科大官網）

退場審議會第三次會議的發言人、教育部技職司長楊玉惠表示，兩所學校都是因為財務狀況顯著惡化而被列為專輔學校，以中州科大來說，教育部要求學校在最近兩年，每個月可用資金要維持3個月，但中州連續連續12個月未達到要求，甚至從8月起無法如期發放教職員薪水，所以今天退場審議會投票通過將中州列為專輔學校。

台首大部分，楊玉惠表示，同樣是財務狀況惡化，教部要求學校在最近兩年，每個月可用資金要維持3個月，但台首大連續12個月未達到要求，最近三個學年度，決算融資管制額負數累計達三次，最近三學年度資金負數也達到三次，「財務非常惡化」，且從今年6月起開始支用設校基金，也是俗稱的學校最後保命錢，所以退場審議會投票通過將台首大列為專輔學校。

台首大在五、六月進行安置後，目前仍有3到4百名學生仍在該校就讀，楊玉惠指出，台首大由於董事會不捐資，加上每個月固定支出要1800萬元左右，已經開始支用設校基金，預估年底就會用完，若董事仍不捐資，依照教師待遇條例規定，給付教師薪資，學校跟董事會要負連帶責任，加上教育部已提供改善途徑，若董事不改又不拿出薪資，將會連帶罰董事個人。

因此，楊玉惠也呼籲私校董事會與董事，若已經沒資金可以投入，可在改善期限前向教育部申請學校停招，因為依照退場條例，只有學校停招後，董事全部改選，退場基金才能進入協助，墊付在學校停招後所需要的相關營運與人事費用，而目前尚未停招的學校，教職員欠薪水是無法由教育部墊付，否則一旦學校經營陷入僵局，反而讓教職員工生受害。