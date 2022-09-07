教育部第二波退場專輔學校出爐　台首大與中州科大入列

▲教育部今公布第二波專輔學校名單，共有台首大與中州科大兩校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（7日）上午召開退場審議會第3次會議，並公布第二波專案輔導學校，今年爆發烏干達學生打黑工還債的中州科大，以及被列為專輔學校的台灣首府大學，兩校因為財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運，以及學校積欠教師薪資，被列為專輔名單，教育部將給予兩校改善期限，中州科大到明年（112年）5月31日止，台首大則到113年5月31日為止。

受到少子化影響，私校學生人數大減，私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，在立法院三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，教育部陸續公布相關子法，昨天傍晚公布首波名單，現已停招且列為專輔學校的大同技術學院，以及已被列為專輔學校的高苑科技大學，兩校因為財務狀況顯著惡化，被退場審議會列為首波專輔學校。

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▲涉入虐待烏干達學生的中州科技大學，今天被退場審議會列為專輔學校。（圖／翻攝自中州科大官網）

教育部今天上午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」（退場審議會）第3次會議，並公布兩所專案輔導學校，第一所為位於彰化的中州技術學院，教育部表示，中州科大為退場條例施行前已列入專案輔導的學校，且目前已停招學校，經出席委員二分之一以上同意，符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第2項，給予該校改善期限至112年5月31日止。

▲台首大被列為第二波專輔學校。（圖／台首大提供）

至於第二所則是台灣首府大學，教育部表示，台首大為退場條例施行後列入專案輔導學校，經出席委員二分之一以上同意，符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第1項，給予該校改善期限到113年5月31日止。

教育部表示，退場審議會審議通過的專案輔導學校，會將名單公告於大專校院校務資訊公開平臺專區網頁，後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

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