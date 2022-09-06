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南投長者5人揪團打疫苗可拿禮券　縣府提醒中秋團聚勿逐桌敬酒

▲南投縣推65歲以上揪團5人打疫苗獎勵活動，「團長」可獲100元禮券。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

▲南投縣推65歲以上揪團5人打疫苗獎勵活動，「團長」可獲100元禮券。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數581例，截至9月5日累計確診人數8萬7213例，居家隔離人數1195例，今日解除隔離人數443例，居家照護人數2829例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO，累計死亡人數計295人；昨日中央公布南投縣中重症各計1人，接種3劑疫苗和未接種各1人，皆有潛在疾病史，累計中、重度人數計864人。

南投縣衛生局長陳南松提醒，近期因學校開學及入境人數增加開放量，社區受Omicron亞型變異株威脅，國內新冠確診病例數呈增加趨勢；因幼兒及65歲以上長者為重症高危險族群，為鼓勵長者踴躍接種新冠疫苗，再度推出促打新招「65歲以上長者揪團接種獎勵」。

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▲南投縣推出促打（疫苗）新招「65歲以上長者揪團接種獎勵」。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣推出促打（疫苗）新招「65歲以上長者揪團接種獎勵」。（圖／南投縣政府提供）

陳南松指出，本次催打活動廣徵20歲以上民眾，尤其是具群眾號召力的社區協會、社團或宮廟管委會幹部，協助65歲以上長者揪團5位以上報名即可接種，揪團者可獲得100元禮券，接種之長者則能獲得口罩1盒、快篩試劑2劑或宣導品，若長者超過20位，即可申請至定點接種；希望藉由群體邀約力量，提升全縣長者保護力，降低因新冠感染引起之重症及死亡。

另因中秋佳節將至，陳南松表示，南投秋節防疫措施乃依據中央指揮中心中秋、重陽等聚會活動防疫規定，建議尚未接種疫苗的長者及幼童或身體免疫力較差民眾，不宜參加大型聚會活動，以減少染疫風險；確診者應遵守防疫隔離規定，有症狀者亦在家休息避免外出，團聚時不得逐桌敬茶敬酒，除飲食外，建議全程配戴口罩。

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