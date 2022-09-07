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中秋連假避開壅塞路段　潮州警製作圖資供民眾參考

▲3日中秋連假，潮州警方加強交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲3日中秋連假，潮州警方加強交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

9日起是中秋3天連假，為暑假結束後的第一個連續假期，有可能引發返鄉團圓熱潮，有鑒於台一線道路電力地下化施工緣故，潮州警分局因應這一波連假的出遊潮，針對台一線轄區易壅塞路段，製作路線引導及鎮內停車場等資訊圖片引導遊客，讓民眾出遊可以避開壅塞路段，至潮州鎮熱門商家逛街時，還可以避免違停被開單告發，造成荷包失血。
▲3日中秋連假，潮州警方加強交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲3日中秋連假，潮州警方加強交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

每逢連假，潮州鎮延平路段建基圓環周邊的燒冷冰、炒粄條及旗魚黑輪等多家熱門商家，均湧現排隊人潮，今年為預防街道壅塞，潮州分局將視車流狀況進行階段性交通管制，並建議民眾多利用附近之公有停車場，切勿違規並排停車影響行車安全。
▲3日中秋連假，潮州警方加強交通疏導作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為使民眾能迅速獲知潮州鎮重要景點燒冷冰圓環商區周邊停車資訊，特製作圖卡，除了延平路公有停車場可供停車外，亦可至潮州火車站旁停車場停車，由火車站步行至圓環不用5分鐘即可到達；另車潮壅塞熱點時段，警方將定崗加強違規取締勤務，建議民眾將車輛確實停放好後，再安心的步行前往各店家消費，除了避免交通阻塞及事故外，還可安心省荷包。

潮州分局長簡彥匡呼籲用路人，連假期間出遊前多注意車輛五油三水之狀況，以維護自身及其他用路人「行之安全」，始能快樂出門、安心回家，也務必遵守交通規則，配合交通人員指揮及嚴守交通規則，勿貪一時之便違規停車，以維護行車安全及順暢，提醒民眾遵守防疫規定，外出仍應全程配戴口罩，保持社距，以保護自身健康。

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