他以柯文哲勝選經驗為鏡　提醒黃珊珊恐被1人搶票

▲台北市長參選人黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

年底北市長選戰競爭激烈，衛福部前部長陳時中、國民黨立委蔣萬安、台北市前副市長黃珊珊支持度在各家民調數據中都差異不大。前立委林郁方6日分析過去2屆北市選舉結果，提醒黃珊珊要小心自己的支持度有可能回流到陳時中身上。

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市市長成兵家必爭之地，蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

談到北市選戰，林郁方在《大新聞大爆卦》指出，蔣萬安票源與黃珊珊重疊度低。他以2014、2018兩屆選舉為例解釋，柯文哲之所以能在2014年當選台北市長，是因為民進黨的人在幫忙。至於2018年，是因公投導致邊投邊開票，部分選民本來要投給別的候選人，改投給柯文哲，致使國民黨候選人丁守中落選。

林郁方認為，改投給柯文哲的選民，基本上傾向支持民進黨，故柯文哲的支持率其實與民進黨密不可分，既然黃珊珊是柯文哲指定的接班人，這些選民有可能會支持黃珊珊，畢竟投票有時候會變成一種習慣。

因此，林郁方提醒，支持黃珊珊的選民是否會回流到陳時中身上，是她要小心的事情。蔣萬安則按照自己的步調打選戰即可，不需想得太複雜。他強調，綜合各家民調，蔣萬安目前處於領先狀態，若能維持下去，當選台北市長機會頗大。