林耕仁論文涉抄襲　沈慧虹回送「知所進退」：國民黨不要再護短

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨新竹市長參選人林耕仁涉嫌交通大學碩士論文抄襲市府報告，民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日表示，林耕仁先前送她「知所進退」四個字，現在她想將這四個字送還給林，更呼籲「每個人都有自己的道德底線及道德標準，國民黨千萬不要護短，與林耕仁認識這麼久，他必須要捍衛自己書寫的論文。」

針對林耕仁論文門，沈慧虹接受網路直播節目「齊有此理」專訪時表示，國民黨真的不要護短，林耕仁面對這樣的問題，「我鼓勵他說清楚講明白，因為新竹選民非常高水準，解釋清楚、講得清楚是林耕仁的權利也是義務。」

沈慧虹認為，投票前選民擁有絕對選擇權，林耕仁其實有充分的時間可以對選民好好說清楚，先前林送她「知所進退」四個字，現在她想將這四個字送還給林，更強調「依我的教養來說，每個人都有自己的道德底線及道德標準，國民黨千萬不要護短，與林耕仁認識這麼久，他必須要捍衛自己書寫的論文。」

另外，沈慧虹也喊話民眾黨新竹市長參選人高虹安，不論面對民進黨或國民黨，都應該要有一致標準。現在大家都說林耕仁涉嫌論文抄襲，選票會流向高虹安與民眾黨，「但第三勢力是真的白嗎？前新竹市長林智堅爆出論文抄襲案時，大家皆質疑我跟林智堅，我也要請問高虹安，面對同黨其他人發生抄襲問題，妳用什麼樣的道德標準來看待？」

對於論文涉嫌抄襲一事，林耕仁6日回應，他已主動備妥相關文件資料，送交陽明交通大學學倫會調查，「請沈慧虹別再打泥巴戰，丟泥巴、潑髒水只會把自己搞髒，更救不了低迷的選情。」而高虹安競辦發言人徐千晴7日也呼籲交通大學與中華大學，能比照審查前新竹市長林智堅的效率，盡速給社會交代。