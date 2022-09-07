宋國鼎針對苗栗財政問題拋「三個承諾」　強調財政透明、嚴守紀律

▲針對苗栗縣惡劣的財政狀況，宋國鼎7日拋出3個承諾，當選後強調財政透明、嚴守紀律。（圖／宋國鼎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎於7日在臉書PO出影片，針對苗栗惡劣的財政狀況給出「三個承諾」，面對外界期待改革苗栗的財政問題，宋國鼎表示未來擔任縣長不會逃避問題美化數字，也會讓苗栗的財政透明化，並嚴守財政紀律。

宋國鼎表示到2021年為止，苗栗縣債務帳面上總共有大約370億元，但實際上的財政缺口超過600億，實際財政缺口遠大於帳面數字的原因，在於苗栗調借「特種基金」。

宋國鼎特別在臉書影片中解釋，特種基金就是為了特定目的存的錢。影片中宋國鼎使用撲滿做譬喻：特種基金就像有一個撲滿，放在撲滿裡面的錢，大家說好是每天吃午餐要用的錢。但苗栗縣把撲滿拿去還債，然後就沒錢吃午餐了。

對此宋國鼎質疑，徐耀昌縣長「減債有成」的背後，除了使用挖東牆補西牆的基金調借，更嚴重問題在於被調借的基金流向不明。過去宋國鼎作為苗栗縣議員，曾多次在質詢中詢問特種基金調借後的下落，但發現往往連局處主管都無法掌握基金下落。

縣長參選人宋國鼎於影片中承諾：「第一，絕不美化帳面數字。美化工程不會解決問題，只是逃避問題、債留子孫。第二，基金流向公開透明。怎麼借、借去哪裡、預計什麼時候還，公開透明、清清楚楚。第三，嚴守財政紀律。挖老本借調特種基金，撒錢辦活動、不會弄政策買票」

依據預算法規定，政府基金可以分類為普通基金和特種基金。普通基金為支應政府公務機關的政務活動，而特種基金則是有特殊任務或目的。依公庫法21條規定，若財政困窘，每月縣庫金額不足時，可用專戶來調度。

▲▼針對苗栗縣惡劣的財政狀況，宋國鼎7日拋出3個承諾，當選後強調財政透明、嚴守紀律。（圖／宋國鼎競選總部提供）