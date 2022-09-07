直播天王超掉漆！連千毅賣NFT出事狼狽上銬　銷售業績曝光

▲直播天王連千毅賣NFT吸金遭警方上銬逮捕移送。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導



有黑幫背景的知名直播網紅連千毅，6日上午10時許遭刑事局偵四大隊刑警逮捕！居然是連千毅推出限量NFT商品惹禍！女網紅Mini蝶等人今年購買連千毅發行的限量版NFT投資，想賺取連千毅聲稱的NFT可兌換鑽石、名錶、iPhone13等手機等福利，未料卻血本無歸，警方訊後將連千毅等4人依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦。

根據警方調查，連千毅所推出的NFT圖像商品限量發行327張，但截至連千毅落網前，卻僅賣出22張，警方估算他發行販售NFT的營業額僅61萬6千元新台幣，目前掌握的被害人人數僅有5人，5名被害人持有該如同廢紙的NFT總張數僅20張，財損金額約56萬元。

▲刑事局查扣大批連千毅NFT相關商品，但幾乎都是仿冒品。（圖／記者張君豪攝）

警方查出，連千毅等人到案後互踢皮球，連千毅指控販售該批爭議NFT的是楊姓主嫌策劃並提供NFT平台、銷售管道，另名楊男則擔任銷售NFT公司負責人，徐姓犯嫌責任銷售客服，連千毅頻頻喊冤，認為自己只是幫該批NFT代言行銷，並非銷售該爭議商品的實際負責人。

但楊嫌等人則反咬連千毅，指稱發行該批NFT本是看中「直播天王」連千毅的高人氣、在直播商界的專業成功形象，未料推出該商品卻慘賠滯銷，楊男等人供稱公司以7:3的分潤比例與連千毅拆帳銷售NFT收入，結果發行迄今總銷售金額才61萬6千餘元，公司才賺到18萬元，其餘43萬元都被連千毅賺走，還被警方認定涉嫌詐欺遭法辦。

連千毅銷售NFT才賣出22張，獲利不到50萬元，卻因該NFT賦能商品「全都是唬爛」吃上官司，刑事局6日深夜將4人移送新北地檢署偵辦，檢方經過漏夜偵訊，7日凌晨複訊後諭令連千毅以20萬元交保，另外3人則分別以5萬至10萬元交保；檢警考量連千毅具有廣大影響力，唯恐他發言煽動群眾浪費司法資源，連獲交保後還派員專車將他載到地檢署附近，不希望他對媒體額外發言。

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