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社會 社會焦點 保障人權

連千毅20萬交保又被刑事局帶走　「名錶鑽戒iPhone都假的」

記者黃翊婷／綜合報導

直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，6日上午10時許被刑事局偵四大隊刑警逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，但他7日凌晨經檢方複訊後以20萬元交保，接著又被刑事局人員開車帶走。調查過程中警方發現，連千毅限量NFT贈送的鑽石都是中國山寨人工鑽石，iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，就連賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品。

▲▼連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲連千毅（中間者）雙手上銬被移送。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

刑事局指出，經查包含女網紅Mini蝶等5名被害人，花費61萬6千餘元購買連千毅的NFT，總計多達22張，沒想到5月中旬卻看到購買的NFT遭無預警下架，且市場價格歸零；另外，連千毅多次在推銷NFT商品的直播中聲稱，購買他的限量NFT可兌換包含GRA鑽石、賓利名錶、iPhone 13、機車NFT賦能福利商品，但事後投資者想找連千毅經營的蘭庭精品兌換卻遭拒絕，被害人不甘損失，Mini蝶在今年5月5日挺身前往刑事局報案，怒控連千毅詐欺。

刑事局偵四大隊6日上午10時許逮捕連千毅等人，訊後依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例將連千毅、楊姓NFT開發商、楊姓NFT公司負責人及徐姓客服人員等4人移送新北地檢署偵辦。不過，連千毅等人落網後均否認詐騙，連千毅認為自己僅是借用肖像權，讓楊男的NFT公司發行327張限量NFT，他只是直播代銷，沒有涉入NFT吸金；楊嫌等人則認為自己是在幫連千毅發行NFT，並無經手販售營利金額等後續問題，雙方互踢皮球。

▲▼連千毅變身假貨天王。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▼▲連千毅限量NFT贈送的鑽石、手錶等物品被警方抓包都是假貨。

▲▼連千毅變身假貨天王。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

而警方在調查過中還發現，連千毅限量NFT所贈送的鑽石其實都是中國的山寨人工鑽石，「GRA」也不是國際知名主流的珠寶鑑定機構，就連iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，賓利手錶則是來自對岸的貼牌商品，市價都很便宜。針對這部分，連千毅仍堅稱，他只是代言，其餘部分均不知情。

檢方經過漏夜偵訊，7日凌晨複訊後諭令連千毅以20萬元交保，另外3人則分別以5萬至10萬元交保。然而，7日凌晨1時30分左右有3名刺青男子拿錢來幫連千毅交保，但連隨後連千毅又被刑事局人員開車帶走，沒有機會與守候在現場的媒體接觸。

▼友人拿錢來幫連千毅交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼連千毅涉NFT詐騙，檢諭令交保。（圖／記者游宗樺攝）

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